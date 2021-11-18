В Минздраве разъяснили использование «Спутника Лайт» - ставить прививку при ревакцинации или после перенесенного коронавируса

В Минздраве разработали обновленные рекомендации для лечения коронавируса и его профилактики. В новом варианте добавлены и уточнены рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, в том числе и требования к его качеству. Также выделен раздел о ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».
- Использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет, — говорится в тексте.
В настоящее время обновленный вариант рекомендаций уже направлен на места, где и применяется в практике. Ранее в Роспотребнадзоре продлили действие санэпидправил на срок до 2024 года. В Кремле пояснили, что данная мера является скорее техническим решением.