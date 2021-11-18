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В Минздраве разъяснили использование «Спутника Лайт» - ставить прививку при ревакцинации или после перенесенного коронавируса

12:20:5711/18/2021
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В очередной раз ведомство обновило рекомендации, теперь в них есть пункт об однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт».

Лечение коронавируса будет проводиться по обновленным схемам. Фото: Pixabay
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Минздраве разработали обновленные рекомендации для лечения коронавируса и его профилактики. В новом варианте добавлены и уточнены рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, в том числе и требования к его качеству. Также выделен раздел о ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».

- Использование вакцины «Спутник Лайт» целесообразно для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет, — говорится в тексте.

В настоящее время обновленный вариант рекомендаций уже направлен на места, где и применяется в практике. Ранее в Роспотребнадзоре продлили действие санэпидправил на срок до 2024 года. В Кремле пояснили, что данная мера является скорее техническим решением.

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обновлениерекомендацииревакцинацияМинздрав РФ
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