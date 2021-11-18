В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга 18 ноября арестовал председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.
"Арестовать на один месяц 15 суток, до 30 декабря", - сказал судья на заседании, которое проходило в закрытом режиме.
В четверг в управлении СК по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного деле в отношении Тетерина и его задержании.
По словам адвоката арестованного, его доверителю инкриминируют посредничестве при даче взятки в размере 4,5 млн рублей неустановленному должностному Федеральной налоговой службы. Всего в деле четыре фигуранта.
Как полагает следствие, деньги должны были пойти на «решение вопросов по поводу налоговых нарушений и избежания штрафных санкций» для щебеночного карьера, передает Znak.com.
События имели место в ноябре 2020 года.
-Ни предмета взятки — денег, ни должностное лицо следствие не установило. Якобы передан 1 млн рублей, 3,5 млн рублей еще ожидалось. За год эти 3,5 млн рублей так никто и не передал. Мой подзащитный с трудом понимает, что происходит, — пояснил защитник.
Тетерин свою вину не признает.
Евгений Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Он стоял у истоков движения афганцев в Свердловской области.