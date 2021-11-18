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В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей

12:11:5711/18/2021
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Как полагает следствие, деньги должны были пойти на «решение вопросов по поводу налоговых нарушений и избежания штрафных санкций» для щебеночного карьера.

Председателя Союза десантников по УрФО Евгения Тетерина арестовали на 1,5 месяца по обвинению в коррупции. Фото: Союз десантников Урала

Ленинский районный суд Екатеринбурга 18 ноября арестовал председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

"Арестовать на один месяц 15 суток, до 30 декабря", - сказал судья на заседании, которое проходило в закрытом режиме.

В четверг в управлении СК по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного деле в отношении Тетерина и его задержании.

По словам адвоката арестованного, его доверителю инкриминируют посредничестве при даче взятки в размере 4,5 млн рублей неустановленному должностному Федеральной налоговой службы. Всего в деле четыре фигуранта.

Как полагает следствие, деньги должны были пойти на «решение вопросов по поводу налоговых нарушений и избежания штрафных санкций» для щебеночного карьера, передает Znak.com.

События имели место в ноябре 2020 года.

-Ни предмета взятки — денег, ни должностное лицо следствие не установило. Якобы передан 1 млн рублей, 3,5 млн рублей еще ожидалось. За год эти 3,5 млн рублей так никто и не передал. Мой подзащитный с трудом понимает, что происходит, — пояснил защитник.

Тетерин свою вину не признает.

Евгений Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм он награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Он стоял у истоков движения афганцев в Свердловской области.

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