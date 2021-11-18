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Арест подозреваемого в педофилии приморского депутата-коммуниста перенесли: Он попал в больницу прямо из зала суда

1:00:0011/18/2021
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В больнице Артем Самсонов будет под конвоем. Уже в пятницу суд планирует избрать ему меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову. Фото: Приморское краевое отделение КПРФ

Избрание меры пресечения подозреваемому в педофилии депутату от КПРФ Артему Самсонову приморский суд перенес на сутки. Следствие ходатайствует об аресте, но заседание отложили, так как 18 ноября в суд вызвали скорую помощь. Она понадобилась задержанному, рассказал его адвокат Алексей Клецкин.

Депутата посадили в "скорую" и увезли на обследование. В больнице он будет под конвоем.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в отношении Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ - "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В день задержания он объявлял голодовку.

Как рассказали в СК, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Речь идет о фалоиммитаторе, а события преступления относятся к 2018 году.

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