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Ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты от заражения коронавирусом, пояснили в Роспотребнадзоре

1:27:0411/18/2021
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Инфекционист Горелов рассказал, что нужно смотреть на показатели смертности в странах, где большинство уже привилось — они меньше в разы.

В странах, где большинство населения привилось, смертность минимальная. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения COVID-19. Но главное не это, а процент смертности вакцинированных, который минимален. Так он заявил ходе онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".

- Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы говорим, что есть так называемые неответчики (люди, у которых после вакцинации не выработались антитела - ред.) на вакцину, их 3-5% и об этом следует помнить, - цитирует Горелова РИА Новости.

Специалист отметил, что нужно наблюдать за другой статистикой - о смертности в странах, где вакцинированы 70-80% населения страны - и сравнивать с показателями в России.

Россияне всеми способами пытаются избежать вакцинации, многие считают введение QR-кодов нарушением прав граждан, однако власти называют это способом увеличить число людей, сделавших прививку.

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прививкасмертностьВакцинация.Александр Горелов
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