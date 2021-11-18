Ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты от заражения коронавирусом, пояснили в Роспотребнадзоре

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения COVID-19. Но главное не это, а процент смертности вакцинированных, который минимален. Так он заявил ходе онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".
- Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы говорим, что есть так называемые неответчики (люди, у которых после вакцинации не выработались антитела - ред.) на вакцину, их 3-5% и об этом следует помнить, - цитирует Горелова РИА Новости.
Специалист отметил, что нужно наблюдать за другой статистикой - о смертности в странах, где вакцинированы 70-80% населения страны - и сравнивать с показателями в России.
Россияне всеми способами пытаются избежать вакцинации, многие считают введение QR-кодов нарушением прав граждан, однако власти называют это способом увеличить число людей, сделавших прививку.