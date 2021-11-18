Умер звезда "Ночного дозора" Игорь Савочкин на 59-м году жизни. Стала известна причина смерти

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин скончался, сообщила 18 ноября блогер Алеся Казанцева сообщила в своем Facebook-аккаунте.
«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала Казанцева.
Известный артист умер в возрасте 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти Савочкина стали проблемы с печенью - у актера произошла печеночная декомпрессия. Он много лет боролся с онкологией.
Накануне рассказывали о его госпитализации с болями в спине. Позже появилась информация, что его выписывают из больницы.
Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в Театре на Покровке, в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс».
Среди наиболее известных фильмов с его участием - это «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Кроме того, он играл в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».