Дерипаска обвинил во лжи главу Центробанка после ее объяснения причин подорожания продуктов в России

После заявления Эльвиры Набиуллиной, рассказавшей о причинах роста цен на продукты в стране, свое мнение об инфляции выразил представитель российского крупного бизнеса. Рассуждения руководства Центробанка о том, что регулятор не может отвечать за темпы экономического роста, являются не более чем враньем. Об этом на заседании «Столыпинского клуба» заявил российский миллиардер Олег Дерипаска, передает РИА Новости.
- Они говорят "мы не можем" — ну, вранье. Долговой рынок — серьезный инструмент для обеспечения, — подчеркнул он.
Бизнесмен считает, что ЦБ должен нести ответственность не только за монетарную политику в стране, но и за экономический рост России. После изменений, если они произойдут, регулятор сможет в ручном режиме регулировать темпы роста.
У Центробанка есть полные сведения о том, что происходит в российском бизнесе — практически в каждом банке в Совете директоров есть представители ЦБ.
Ранее Дерипаска уже озвучивал предложение о расширении функций Центробанка, тогда бы он мог изменить способы борьбы с растущей инфляцией. Бизнесмен настаивает на том, что ключевая ставка ЦБ должна быть снижена, а не повышаться, что происходит неоднократно только за один год.