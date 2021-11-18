Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул, назвав это грубым нарушением должностных обязанностей

Заместителя министра спорта России Ксению Машкову уволили в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Такое распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на портале правововой информации.
"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", - сказано в распоряжении, подписанном премьер-министром 17 ноября.
Речь идет об однократном прогуле. Иными словами, чиновница отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.
Ксения Машкова родилась в Тульской области в 1989 году. Имеет высшее юридическое образование. Должность заместителя министра спорта заняла в 2020 году.