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Мишустин уволил замминистра спорта Машкову за прогул, назвав это грубым нарушением должностных обязанностей

1:37:3211/18/2021
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Она отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Ксения Машкова имела чин статс-секретаря. Фото: ЦСН

Заместителя министра спорта России Ксению Машкову уволили в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Такое распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на портале правововой информации.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", - сказано в распоряжении, подписанном премьер-министром 17 ноября.

Речь идет об однократном прогуле. Иными словами, чиновница отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Ксения Машкова родилась в Тульской области в 1989 году. Имеет высшее юридическое образование. Должность заместителя министра спорта заняла в 2020 году.

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