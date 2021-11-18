Экс-министра образования осудили за растление школьниц в Архангельской области. Он намерен обжаловать приговор

Бывшего министра образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева суд признал виновным в развращении школьниц. 18 ноября Октябрьский районный суд Архангельска огласил ему приговор.
«Установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», — рассказали в региональной прокуратуре в четверг.
По совокупности преступных эпизодов ему назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
С 1995 года года Гнедышев работал педагогом в образовательных учреждениях Северодвинска, с 2017 года занимал руководящую должность в региональном органе управления образованием.
Прокуратура просила для Гнедышева 8 лет лишения свободы.
Сам Юрий Гнедышев частично признал вину — согласился, что совершал преступления только в отношении двух девочек. Его адвокаты намерены обжаловать приговор. Защита просила условный срок.