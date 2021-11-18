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Экс-министра образования осудили за растление школьниц в Архангельской области. Он намерен обжаловать приговор

1:56:0111/18/2021
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Он вел сексуальные беседы с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет в соцсетях, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографией. Суд отправил его в колонию на 5 лет.

Адвокат Гнедышева обжалует приговор. Фото: Юрий Гнедышев/Facebook

Бывшего министра образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева суд признал виновным в развращении школьниц. 18 ноября Октябрьский районный суд Архангельска огласил ему приговор.

«Установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом», — рассказали в региональной прокуратуре в четверг.

По совокупности преступных эпизодов ему назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С 1995 года года Гнедышев работал педагогом в образовательных учреждениях Северодвинска, с 2017 года занимал руководящую должность в региональном органе управления образованием.

Прокуратура просила для Гнедышева 8 лет лишения свободы.

Сам Юрий Гнедышев частично признал вину  — согласился, что совершал преступления только в отношении двух девочек. Его адвокаты намерены обжаловать приговор. Защита просила условный срок.

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