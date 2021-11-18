В Новосибирске рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов при посещении общепита

В Новосибирске представители ресторанного бизнеса решили написать коллективное письмо губернатору региона Андрею Травкину с просьбой отменить QR-коды для посещения предприятий общественного питания в городе. Местные рестораторы пояснили, что коллективное обращение составлено от лица всех представителей отрасли. На данный момент его подписали более 40 человек, передает НГС.
В письме указано, что за период с начала введения QR-кодов для посещения общепита, выручка упала на 50-70%. Арендодатели при этом никак не соглашаются делать на период ограничений скидки.
- Большинство предприятий общественного питания не имеют финансовых резервов, а часть из них до сих пор не оправилась от последствий 2020 года. Общее падение выручки общепита в 2020 году по отношению к 2019 году составило 30%, - говорится в обращении.
Представители предприятий общепита поясняют, что если положение вещей останется таковым и впредь, то без работы останутся сотни сотрудников, так как заведения будут вынуждены закрываться.