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В Новосибирске рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов при посещении общепита

3:10:1711/18/2021
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В письме губернатору Травникову указано, что после введения ограничений выручка упала на 50-70%. Арендодатели при этом никак не соглашаются делать скидки.

Рестораны Новосибирска могут перестать существовать, если в них не будут ходить клиенты. Фото: Pixabay
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Новосибирске представители ресторанного бизнеса решили написать коллективное письмо губернатору региона Андрею Травкину с просьбой отменить QR-коды для посещения предприятий общественного питания в городе. Местные рестораторы пояснили, что коллективное обращение составлено от лица всех представителей отрасли. На данный момент его подписали более 40 человек, передает НГС.

В письме указано, что за период с начала введения QR-кодов для посещения общепита, выручка упала на 50-70%. Арендодатели при этом никак не соглашаются делать на период ограничений скидки.

- Большинство предприятий общественного питания не имеют финансовых резервов, а часть из них до сих пор не оправилась от последствий 2020 года. Общее падение выручки общепита в 2020 году по отношению к 2019 году составило 30%, - говорится в обращении.

Представители предприятий общепита поясняют, что если положение вещей останется таковым и впредь, то без работы останутся сотни сотрудников, так как заведения будут вынуждены закрываться.

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