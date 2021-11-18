В Бердске рецидивист отоварился в магазинах по чужой банковской карте на 8 тыс. рублей

В Бердске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили 18 ноября в управлении МВД по Новосибирской области.
9 ноября в бердский отдел МВД 36-летняя местная жительница написала заявление о списании денег с ее карты, которую она накануне потеряли. Как оказалось, ее картой рассчитывались в магазинах за покупки. Неизвестный потратил около 8 тысяч рублей с чужой банковской карты.
Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемого, которого уже задержали. Это 33-летний ранее судимый житель Бердска.
-Полицейские выяснили, что мужчина нашел утерянную карту и совершил покупки в магазинах города, оплатив их бесконтактным способом, - рассказали в полицейском ведомстве, отметив, что возбуждено уголовное дело. ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража».
Уточняется, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полицейские напоминают, что найденную банковскую карту нужно вернуть владельцу или передать в правоохранительные органы, чтобы не оказаться в числе преступивших закон.