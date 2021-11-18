QR-код давать на 2 или 3 месяца по уровню антител предложил иммунолог: У 25% перенесших коронавирус они пропадают

Сопротивление при заражении COVID-19 может дать организм, у которого есть антитела в достаточном количестве. Оказывается, что у 25% переболевших коронавирусной инфекцией, антитела исчезают очень быстро, и после полугода уже не определяются. При этом речь идет о тех, кто перенес болезнь не в бессимптомной форме.
Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. У каждого десятого, кто переболел ковидом, антитела не образуются совсем, пояснил специалист в интервью для «Известий», в то же время есть пациенты, у которых показатель титра превышает 1000 Bau/мл.
Эксперт считает, что выдавать QR-код для переболевших ковидом нужно, исходя от числа антител. Если они на уровне 500-800 Bau/мл, то документ надо давать на 3 месяца, если у перенесшего ковид пациента уровень титра не превышает 300, то QR-код нужно давать только на два месяца. Таким людям нельзя полгода ходить незащищенными — считает иммунолог.