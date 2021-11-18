10 подростков избили сверстника у торгового центра в Подмосковье: Пострадавший попал в больницу

После конфликта, переросшего в драку 17-летний житель подмосковного Пушкина попал в больницу. Он пострадал в ходе драки со сверстниками у торгового центра. После он был вынужден обратиться за медицинской помощью в местную больницу. Полиция начала проверку по факту избиения несовершеннолетнего.
"13 ноября в полицию города Пушкино из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи молодому человеку 2004 года рождения, получившему телесные повреждения. Сотрудниками полиции было установлено, что телесные повреждения подросток получил в ходе конфликта со сверстниками возле одного из торговых центров", - сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают участников конфликта - всех установили. После проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать уголовное дело или нет. Кроме того, на это повлияет тяжесть травм, полученных подростком.
Конфликт между подростками закончился дракой. В ней участвовали порядка 10 человек. Кто-то из них активно избивали несовершеннолетнего, кто-то снимал на видео и комментировал происходящее, передает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске в конце октября в школе №3 семиклассник ударил 13-летнего школьника так, что сломал ему лобную кость.