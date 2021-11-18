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Труп полицейского нашли в его служебном кабинете в одном из отделов МВД в Тверской области

3:23:5611/18/2021
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Проводится служебная проверка органами МВД и Следственного комитета. Погибший не сдал табельное оружие после суточного дежурства, что показалось коллегам подозрительным.

Дежурный МВД
Тело полицейского с огнестрельной раной обнаружили в служебном кабинете. Фото: МВД

Силовые ведомства организовали проверку обстоятельств гибели сотрудника отдела полиции "Краснохолмский" в Тверской области. Его труп с огнестрельным ранением обнаружили в служебном кабинете 17 ноября.

"По факту происшествия начата служебная проверка", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в четверг.

Кроме того Следственный комитет начал свою доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Пока детали обстоятельств гибели и обнаружения погибшего сотрудника полиции пока не сообщают. Но местные СМИ пишут, что полицейский не прибыл утром в дежурную часть после суточного дежурства для  сдачи табельного оружия. Его коллеги взломали дверь его рабочего кабинета и обнаружили его там мертвым.

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