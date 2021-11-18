Труп полицейского нашли в его служебном кабинете в одном из отделов МВД в Тверской области

Силовые ведомства организовали проверку обстоятельств гибели сотрудника отдела полиции "Краснохолмский" в Тверской области. Его труп с огнестрельным ранением обнаружили в служебном кабинете 17 ноября.
"По факту происшествия начата служебная проверка", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в четверг.
Кроме того Следственный комитет начал свою доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
Пока детали обстоятельств гибели и обнаружения погибшего сотрудника полиции пока не сообщают. Но местные СМИ пишут, что полицейский не прибыл утром в дежурную часть после суточного дежурства для сдачи табельного оружия. Его коллеги взломали дверь его рабочего кабинета и обнаружили его там мертвым.