Может ли сердце вылечить само себя от сердечной недостаточности? Удивительные выводы учёных

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сердечная недостаточность поражает более 6 миллионов американцев и является основной причиной смерти каждого восьмого пациента.
Недавно было проведено новое исследование под руководством исследователя Медицинской школы Университета Миннесоты Ксавье Ревело, доктора философии, доцента интегративной биологии и физиологии, в сотрудничестве с Джопом ван Берло, доктором медицины, доктором философии, доцентом медицины. опубликовано в Circulation Research . Они предполагают, что тип лейкоцитов, известный как макрофаги, играет роль в защите сердца после травмы. Их результаты могут привести к целенаправленной терапии сердечной недостаточности, пишет medicalxpress.com.
«Сердце содержит различные типы иммунных клеток, которые мы изучали одновременно с использованием передовых исследовательских методов», - сказал Ревело. «Мы обнаружили значительное увеличение количества макрофагов на раннем этапе реакции на сердечное повреждение, подобное высокому кровяному давлению».
Основные выводы исследовательской группы:
Повреждение сердца, подобное повышенному артериальному давлению, приводит к быстрому увеличению количества сердечных макрофагов. Эти сердечные макрофаги важны для стимуляции образования новых кровеносных сосудов в сердце.
Макрофаги, находящиеся в сердце, важны для предотвращения рубцевания или фиброза сердца - процесса, при котором избыточные белки откладываются вокруг клеток сердечной мышцы, что приводит к жесткости сердца.
Раннее увеличение макрофагов было важно для предотвращения развития сердечной недостаточности.
Иммунные клетки в сердце играют важную роль в прогрессировании сердечной недостаточности и рубцевании сердца. Хотя в настоящее время нет лекарства от сердечной недостаточности, терапия, направленная на иммунные клетки, открывает новые возможности для лечения сердечных заболеваний. Результаты этого исследования указывают на критическую роль макрофагов в процессе заживления сердца.
«Иммунные клетки, такие как макрофаги, являются неотъемлемыми компонентами сердца, где они оказывают огромное влияние в здоровых и болезненных условиях», - сказал ван Берло. «Наше новое исследование показывает, что макрофаги, которые находятся в сердечной ткани, но не из крови, защищают больное сердце».
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить конкретные средства, с помощью которых макрофаги защищают сердце, и определить, являются ли иммуномодулирующие методы лечения жизнеспособным вариантом лечения сердечной недостаточности. Revelo говорит, что их команда уже начала работать над этими вопросами.
Соавторами исследования являются аспиранты U of M Прити Партибан, Чен Чен, Фанта Барроу, Гэвин Фредриксон и Догакан Юсель, аналитик Миннесотского института суперкомпьютеров Адам Херман, доктор философии, и научный сотрудник Хайгуанг Ван, доктор философии.