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Вспышка кори бушует в Афганистане: предупреждение ВОЗ

6:00:2211/18/2021
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С начала года в Афганистане было клинически диагностировано более 24 000 случаев высококонтагиозного заболевания , в том числе 2397 лабораторно подтвержденных случаев.

Вспышка кори вызвала особую обеспокоенность, поскольку Афганистан сталкивается с растущим дефицитом продовольствия и недоеданием. Фото: Pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что в результате бушующей вспышки кори в разоренном кризисом Афганистане в этом году заболели тысячи и погибло почти 100 человек, и что многие другие люди умрут, если не будут приняты срочные меры.

Агентство здравоохранения ООН заявило, что вспышка вызвала особую обеспокоенность, поскольку Афганистан сталкивается с растущим дефицитом продовольствия и недоеданием, пишет medicalxpress.com.

«Для детей, страдающих от недоедания, корь - это смертный приговор» , - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис журналистам в Женеве по видеосвязи из Кабула.

Она подчеркнула необходимость экстренного расширения эпиднадзора за болезнями и тестирования в стране, но сказала, что даже без достаточного мониторинга было ясно, что «бушует вспышка кори».

«В этом году мы наблюдаем большее количество заболевших, и каждый день мы видим новые случаи», - сказала она.

С начала года в Афганистане было клинически диагностировано более 24 000 случаев высококонтагиозного заболевания, в том числе 2397 лабораторно подтвержденных случаев.

«К сожалению, у нас зарегистрировано 87 смертей», - сказал Харрис, предупредив, что «мы увидим гораздо больше, если не будем действовать так быстро».

Организация Объединенных Наций неоднократно предупреждала, что Афганистан находится на грани самого серьезного гуманитарного кризиса в мире, когда более половины страны сталкиваются с «острой» нехваткой продовольствия, а зима вынуждает миллионы людей выбирать между миграцией и голодом.

Харрис заявил в пятницу, что к концу этого года ожидается, что более трех миллионов детей в возрасте до пяти лет в стране будут страдать от острого недоедания.

Более миллиона из них могут страдать от самой тяжелой формы недоедания и рисковать умереть.

Харрис сказал, что у ВОЗ нет конкретных цифр, сколько детей уже умерло от недоедания в стране.

Но она сказала, что сотрудники агентства неофициально слышали о ряде случаев и видели разрушительные сцены в медицинских центрах, где лечат детей, страдающих от недоедания.

«Это происходит и происходит сейчас», - сказала она.

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афганистанзаболеваниекорьвспышка кориООНВОЗМаргарет Харрис
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