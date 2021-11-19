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Магнитная буря 19 ноября 2021: как с помощью прогулки снизить негативное воздействие космической погоды на организм?

10:45:5711/18/2021,София Мальцева
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Профилактика здорового образа жизни – лучшее решение.

Магнитные бури происходят, когда на магнитосферу нашей планеты попадают частицы от Солнца. Фото: Pixabay.com

По предварительным прогнозам, в последний день рабочей недели, 19 ноября, ожидается спокойная магнитосфера. С утра уровень колебаний будет минимальным, но к вечеру, в 19.00 по новосибирскому времени, обстановка поменяется на волнение в два балла.

Магнитные бури происходят, когда на магнитосферу нашей планеты попадают частицы от Солнца, которое время от времени их испускает, и они попадают на Землю с помощью солнечного ветра, чем сильнее этот ветер, тем выше будут магнитные колебания.

Такие явления обычно н проходят бесследно. Резкий геоудар может повлиять на здоровье человека. В организме происходят изменения кровяного давления. Также во время магнитной бури происходит выброс адреналина и приток крови. Что становится причиной головокружения, головных болей и мигрени.

Для снижения вредного воздействия, метеопатам следует всегда держать свой организм в тонусе. Профилактика здорового образа жизни – лучшее решение. Следует уменьшить вредную еду, алкоголь, энергетики и курение. Желательно каждый день гулять на свежем воздухе. Час прогулки быстрым шагом в день могут поднимать настроение и улучшают ваше здоровье.

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