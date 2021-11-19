Погода в Бердске 19 ноября 2021: самая высокая температура недели прогнозируется на эту пятницу в городе

Самая холодная погода недели ожидается в Бердске 19 ноября. В этот день с утра температура воздуха составит -19, -18 градусов, а к обеду потеплеет на два градуса, и столбики термометра покажут -17 градусов. Подует западный ветер 3,7 м/с. При относительной влажности воздуха 75 %. Также произойдет резкий скачок давления до 760 мм ртутного столба.
19 ноября отмечается день памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Павла неоднократно выгоняли из своей страны за борьбу с арианской ересью, которую исповедовал сам римский император Констанций. Последний раз он был сослан в Армению, где в 350 году, во время выполнения Божественной литургии, его задушили святительским поясом прямо в храме.
Главная примета этого праздника связана со льдом. Как сковало льдом реки, озера или пруды. В случае, если лед был ровным и гладким, считалось, что и урожай зерна в следующем году будет богатым и ляжет ровными полосами на полях. А если льдины лежали горбами, шапками, всевозможными наростами неправильной формы, то это означало, что и хлеба уродится много, и расти колосья будут неравномерно. Самое главное, чтобы лед в принципе был.