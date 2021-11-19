Как тяжелые переживания и стрессы меняют нашу жизнь? Что такое посттравматический рост?

Человеческий инстинкт состоит в том, чтобы избегать страданий и стараться сделать жизнь максимально комфортной и легкой. Но, как это ни парадоксально, большое количество исследований показало, что страдания и травмы могут иметь положительные долгосрочные последствия.
Например, многие люди, пережившие сильную травму, становятся глубже и сильнее, чем были раньше. Они могут даже претерпеть внезапную и радикальную трансформацию, которая сделает жизнь более значимой и полноценной, пишет medicalxpress.com.
Действительно, исследования показывают, что от половины до одной трети всех людей испытывают значительное развитие личности после травмирующих событий, таких как тяжелая утрата, серьезная болезнь, несчастные случаи или развод. Со временем они могут почувствовать новое чувство внутренней силы, уверенности и благодарности за жизнь и других людей.
Они могут развивать более близкие и подлинные отношения и иметь более широкую перспективу с четким пониманием того, что важно в жизни, а что нет. В психологии это называется «посттравматический рост».
За последние 15 лет, как психолог , я исследовал особенно драматическую форму посттравматического роста, которую я называю «трансформацией через смятение». Иногда это случается с солдатами на поле боя, с заключенными лагерей для военнопленных, которые находятся на грани голода, или с людьми, которые пережили периоды тяжелой зависимости, депрессии, тяжелой утраты или болезни.
Люди сообщают, что чувствуют себя так, как будто они обрели новую личность. Они переходят к гораздо более интенсивному и обширному осознанию с сильным чувством благополучия. Окружающий мир кажется им более реальным и прекрасным. Они чувствуют себя более связанными с другими людьми и с природой.
ПросыпатьсяВ моей новой книге « Чрезвычайное пробуждение» я делюсь некоторыми из этих случаев и исследую, что мы можем извлечь из этих преобразований и как мы можем применить это к нашему собственному личному развитию.
Возьмем, к примеру, историю Адриана, который претерпел трансформацию в тюрьме в Африке. Он был заперт в крошечной камере 23 часа в сутки, не зная, когда его выпустят. В течение бесконечных часов заключения он начал размышлять о своей жизни и отпустить прошлое и любое чувство неудачи или разочарования.
В камере у него была небольшая статуэтка Будды, которую он подобрал во время своих путешествий по Азии. В своего рода практике спонтанной медитации он начал надолго сосредотачивать свое внимание на статуэтке. В течение следующих нескольких недель Адриан начал чувствовать себя более спокойным, пока не испытал внезапный сдвиг: «Это было похоже на щелчок переключателя… Это было полное чувство освобождения и принятия всего и всего, что должно было случиться. . Это было высвобождение вины, беспокойства, гнева и эго. В течение трех дней я находился в состоянии, которое лучше всего можно описать как благодать. После этого чувство утихло, но оно осталось во мне ».
Женщина по имени Ева пережила похожий опыт. После 29 лет зависимости она почувствовала себя физически и эмоционально сломленной и попыталась покончить жизнь самоубийством. Она выжила, но эта встреча со смертью вызвала сдвиг, и ее желание выпить пропало. Ева чувствовала себя такой другой, что, как она сказала мне: «Я смотрела на себя в зеркало и понятия не имела, кто я такая».
Несмотря на то, что поначалу она была немного сбита с толку своей трансформацией, Ева почувствовала себя освобожденной, у нее появилось повышенное осознание и возросшее чувство благодарности и связи. Она никогда больше не испытывала позывов к выпивке и уже десять лет трезва.
Распад идентичностиВажно отметить, что в трансформации через беспорядки нет ничего религиозного . По сути, это психологический опыт, связанный с распадом личности.
На мой взгляд, это вызвано исчезновением психологических привязанностей, таких как надежды, мечты и амбиции , статус, социальные роли, убеждения и имущество. Эти привязанности поддерживают наше нормальное чувство идентичности. Поэтому, когда они растворяются, рушится наша идентичность. Обычно это болезненный опыт, но некоторым людям кажется, что он позволяет проявиться новой идентичности.
И мои исследования показывают, что такие глубоко укоренившиеся и вытекающие из этого изменения обычно сохраняются на неопределенный срок. Это одна из причин, по которой я не верю, что это явление можно объяснить как самообман или диссоциацию - ментальный процесс отключения от своих мыслей, чувств, воспоминаний или чувства идентичности .
Трансформация через беспорядки также раскрывает огромный потенциал и глубокую стойкость людей, о которых мы обычно не подозреваем, пока не столкнемся с проблемами и кризисами. Таким образом, по сути, в процессе разрушения нас волнения и травмы также могут разбудить нас.