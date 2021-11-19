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Смартфоны могут быть очень полезными для пожилых людей: не только для общения и соцсетей

8:00:3211/18/2021,по Wiley
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Существует широко распространенное мнение о том, что пожилые люди не любят технологии.

Участникам понравилось учиться использовать приложения для памяти смартфонов. Фото: Pixabay

Результаты нового исследования, опубликованного в Журнале Американского гериатрического общества, показывают, что пожилые люди с легкой формой слабоумия могут научиться использовать устройства для запоминания смартфонов, которые помогают им помнить о выполнении повседневных задач, которые важны для их качества жизни.

В ходе исследования 52 пожилых человека с легкими когнитивными нарушениями или легкой деменцией были обучены тому, как использовать приложение для цифрового диктофона или приложение для напоминаний, пишет medicalxpress.com.

После четырехнедельного вмешательства участники сообщили об улучшении выполнения повседневных намерений. Они также относительно хорошо показали себя, когда исследователи назначили им задачи, при этом уровни производительности отдали предпочтение приложению для напоминаний на 1-й неделе, но изменили направление в пользу приложения для цифрового диктофона на 4-й неделе. Более широкое использование цифрового диктофона или приложений для напоминаний было связано с лучшим память и большее улучшение повседневной деятельности.

Авторы исследования отмечают, что вспомогательные средства для смартфонов бесплатны и широко доступны, и их следует передавать пациентам и лицам, осуществляющим уход, для поддержания качества жизни и независимого функционирования.

«Существует широко распространенное мнение о том, что пожилые люди не любят технологии, но мы обнаружили, что участникам понравилось учиться использовать приложения для памяти смартфонов и они смогли улучшить свою ежедневную перспективную производительность памяти», - сказал ведущий автор Майкл К. Скаллин, доктор философии, Бейлорский университет. «Технологические компании имеют возможность улучшить широкое внедрение устройств для запоминания смартфонов пожилыми людьми и людьми с легкой стадией болезни Альцгеймера, адаптировав интерфейс и пользовательский опыт своих приложений для напоминаний к этой демографической группе и включив возрастное разнообразие в свои маркетинговые кампании. с помощью компаний , занимающихся интеллектуальными технологиями , мы можем добиться больших успехов в улучшении функционирования и качества жизни семей, пострадавших от болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций».

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