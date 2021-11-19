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Треть людей, опекающих детей с раком, боятся ставить им вакцину от коронавируса

5:30:3711/18/2021,от Duke University Medical Center
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Сомнения в отношении вакцины распространена даже среди тех, кто активно участвует в медицинском сообществе, и среди населения, которое имеет высокий уровень участия в клинических испытаниях.

Немногим более половины респондентов сообщили, что их дети, больные раком, обязательно получат вакцину от COVID-19, когда она станет для них доступной. Фото: Pexels
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Исследование: Почему некоторые медицинские работники выступают против вакцинации от коронавируса?

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Опрос родителей и опекунов детей, больных раком, показал, что почти треть из них не решаются вакцинировать своих детей от COVID-19.

Исследование, проведенное под руководством исследователей из Duke Cancer Institute, показывает, что нерешительность в отношении вакцины распространена даже среди тех, кто активно участвует в медицинском сообществе, и среди населения, которое имеет высокий уровень участия в клинических испытаниях.

Результаты появятся в Интернете 17 ноября в журнале Pediatric Blood & Cancer, пишет medicalxpress.com.

«Одна из причин, по которой мы хотели исследовать нерешительность в отношении вакцинации в этой группе, заключается в том, что они так часто контактируют с медицинской системой, поэтому мы искали все, что могло бы быть потенциально уникальным в этой группе пациентов, что могло бы их выделить», - сказал Кайл Уолш, доктор философии, старший автор и доцент кафедры нейрохирургии и педиатрии в Duke. «И на самом деле, колебания были довольно высоки».

Уолш и его коллеги проводили опрос в период с февраля по апрель 2021 года, когда вакцины COVID-19 только начали внедряться и до того, как были разрешены детские вакцины. Опрос из 19 вопросов был разослан лицам, осуществляющим уход за детьми с онкологическими заболеваниями, которые завершили лечение, но все еще могли получать надзор / последующее наблюдение; Опрос заполнили 130 семей.

Исследователи были заинтересованы в том, чтобы определить, какие переменные были связаны с готовностью или нерешительностью лиц, осуществляющих уход, вакцинировать себя и / или своего ребенка.

Было обнаружено, что 29% опекунов выразили сомнение в том, чтобы их дети, больные раком, получали вакцину от COVID-19. Этот показатель немного выше, чем 25% среди населения в целом, согласно опросу Kaiser Family Foundation, опубликованному в июле, примерно в то же время, что и исследование.

Хотя более 40 процентов респондентов опроса заявили, что лечение рака их детей было частью клинических испытаний, этот фактор не сыграл роли при рассмотрении ими вопроса о вакцине COVID-19.

«Мы были удивлены, что это не было связано с приемлемостью вакцины», - сказал Уолш.

Немногим более половины респондентов сообщили, что их дети, больные раком, обязательно получат вакцину от COVID-19, когда она станет для них доступной, и пятеро детей уже были вакцинированы. Еще 18% опекунов не были уверены, получит ли их ребенок вакцину, но «склонялись к да».

Анализ ответов участников опроса показал, что воспитатели были более склонны к вакцинации своих детей, если они выражали уверенность в науке, медицине и вакцинации в целом, а также в ответных мерах государства на пандемию COVID-19.

Они также были более склонны к вакцинации, если выражали озабоченность по поводу того, что инфекция COVID-19 представляет дополнительные риски для их детей, чья иммунная система часто становится хрупкой после лечения рака.

Те, кто сообщил, что не решаются проводить вакцинацию, выразили обеспокоенность по поводу быстроты разработки вакцины против COVID-19 и недостаточными данными о безопасности и эффективности у детей, особенно детей с онкологическими заболеваниями.

Уолш сказал, что результаты подчеркивают необходимость просвещения и охвата вакцинацией COVID-19 даже среди семей, активно вовлеченных в медицинское сообщество, и подчеркивают важность обновления семей по мере поступления соответствующих данных из испытаний вакцин и регистров.

«Все родители, у которых есть дети, больные раком, они пытаются принять наилучшие решения за них, основываясь на имеющейся информации и потенциальных долгосрочных последствиях химиотерапии, радиации, а теперь и потенциально вакцинации против COVID-19», - сказал Уолш. .

Помимо Уолша, авторами исследования являются Кортни Э. Уимберли, Лиза Таури, Элизабет Дэвис и Эмили Э. Джонстон.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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