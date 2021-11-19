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Как научить ребенка контролировать эмоции? Вы удивитесь, но старая поговорка работает

8:30:0011/18/2021,по Обществу исследований в области развития ребенка
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Малыши стали чаще использовать отвлечение как механизм, чтобы успокоить себя в стрессовых ситуациях после того, как они наблюдали, как другие успокаиваются таким же образом.

Малышей случайным образом распределили по двум из трех условий: двум экспериментальным и одному контрольному. Фото: Pixabay

Люди постоянно нуждаются в том, чтобы контролировать свои чувства, чтобы успешно справляться с проблемами повседневной жизни. Регулирование эмоций, от управления чувствами в длинной очереди в продуктовом магазине до тех, которые необходимы для работы и в отношениях, является ключом к успешной взрослой жизни. Регулирование эмоций особенно сложно для малышей, которые испытывают частые эмоциональные всплески.

На сегодняшний день существует ограниченное количество исследований о том, как малыши учатся применять определенные стратегии регуляции эмоций и чем они отличаются между детьми. Новое исследование, опубликованное в журнале « Развитие ребенка » исследователями из Рурского университета Бохума в Германии, исследует взаимосвязь между темпераментом малышей, их отвлечением в качестве стратегии регулирования своих эмоций и обучением посредством наблюдения за поведением взрослых, пишет medicalxpress.com. Дети копируют взрослых- они как зеркало.

«Малыши стали чаще использовать отвлечение как механизм, чтобы успокоить себя в стрессовых ситуациях после того, как они наблюдали, как другие успокаиваются таким же образом», - сказала Йоханна Шоппманн, докторант и исследователь Рурского университета в Бохуме. «Результаты также продемонстрировали, что малыши могут научиться регулировать свои эмоции, наблюдая за незнакомцами, а не только за родителями или другими членами семьи. Эти результаты показывают необходимость дальнейших исследований роли более широкого социального контекста в развитии эмоциональной регуляции, выходящей за рамки привычного родительско-дочерние отношения".

Исследователи набрали участников через государственные регистры рождений в Бохуме, Германия. В выборку вошли 94 ребенка из Германии в возрасте 24 месяцев (50% составляли женщины). 61% матерей и 67% отцов имели высшее образование. У 82% малышей были родители, чьим родным языком был немецкий. Сбор данных проходил с марта 2018 года по январь 2020 года.

Малышей случайным образом распределили по двум из трех условий: двум экспериментальным и одному контрольному. Первоначально все малыши свободно играли со своими родителями, затем их поместили в две «ситуации ожидания», в которых они ждали чего-то, чего они хотели, например подарка в упаковке или закуски. Ситуации ожидания были созданы для того, чтобы вызвать негативный аффект, в частности разочарование.

Между двумя ситуациями ожидания малыши в экспериментальных условиях наблюдали, как экспериментатор играет с игрушками, в то время как ей, очевидно, приходилось чего-то ждать. То есть экспериментатор смоделировал, как она отвлекается, когда имеет дело с ожиданием. Первоначально экспериментатор сказал ребенку, что она хочет поиграть с игрушкой под одеялом, но объяснил, что ей нужно подождать, пока лампа в комнате не станет зеленой. В одном из условий эксперимента 37 малышей наблюдали, как экспериментатор активно играет с отталкивающим животным, и слышали, насколько лучше она себя чувствовала во время игры. В других условиях эксперимента 37 малышей наблюдали, как экспериментатор моделирует спокойное поведение, играя и ожидая игрушку, которую она хотела. В контрольном состоянии22 малыша участвовали в имитационной игре, не связанной с регулированием эмоций между двумя ситуациями ожидания, и не видели, как экспериментатор отвлекается. Для всех групп уровень активности детей ясельного возраста измерялся на основе ответов их родителей на вопросник по темпераменту, с помощью часов, которые носили на лодыжках, и с помощью кодирования поведения.

Малыши, которые наблюдали, как экспериментатор отвлекается, впоследствии сами проявляли повышенное отвлечение. Кроме того, малышам было полезно наблюдать как за спокойной, так и за активной стратегией отвлечения, независимо от их собственной темпераментной предрасположенности и предпочтений к активной или спокойной игре. Более того, малыши, которые больше отвлекались, также демонстрировали меньше негативных эмоций. Это говорит о том, что, испытывая разочарование, малыши могут использовать ранее изученные стратегии, чтобы успокоиться в различных ситуациях.

«Было обнадеживающе узнать, что малыши в этом исследовании имитировали поведение, регулирующее эмоции, со стороны незнакомца, что предполагает, что навыки регулирования эмоций можно улучшить, наблюдая за людьми вне семьи», - сказала Сабина Зеехаген, профессор психологии развития Рурского университета в Бохуме. «Взрослые также могут помочь малышам регулировать свои эмоции, предоставляя им игрушки, соответствующие их темпераменту. В будущих исследованиях следует изучить взаимосвязь между темпераментными диспозициями и различными стратегиями борьбы с гневом и другими эмоциями».

Авторы признают несколько ограничений исследования. Выборка состояла из западноевропейских семей, большинство родителей которых имели высшее образование, и исследовали одну стратегию регуляции эмоций, а также одну эмоцию. Эти результаты считаются информативными для содействия развитию детей в условиях ухода за детьми, таких как ясли, детский сад или дошкольные учреждения, где малыши могут наблюдать за стратегиями регулирования эмоций, смоделированными людьми за пределами их семьи.

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