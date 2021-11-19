Как расшифровать сны: психолог рассказывает, что подсознание пытается вам сказать, если вам снится смерть, змеи

Психолог объяснил значение десяти самых распространенных снов.
Доктор Кармен Харра говорит, что если вы забываете сны, это не значит, что у вас их нет.
Эксперт раскрыл то, что наше подсознание пытается сказать нам во время кошмаров.
Психолог пролил свет на значение десяти самых распространенных снов, включая смерть, змеи и паралич, а также обман, полет и падение, пишет dailymail.co.uk.
Доктор Кармен Харра, американский автор книги « Приверженность: поиск любви и верности через семь архетипов», раскрыла эксклюзивно FEMAIL то, что наше подсознание пытается сказать нам во время наших кошмаров.
«Поскольку сны берут начало в подсознании, они могут раскрыть наши самые сокровенные потребности, страхи и желания», - объяснила доктор Кармен.
«Сны побуждают нас исследовать свои чувства и душевные состояния. В основном они возникают во время быстрого движения глаз или фазы быстрого сна, когда активность мозга высока и напоминает бодрствование ».
И даже если вы забываете свои сны, это не значит, что у вас их нет, объяснил психолог, ведь люди видят от четырех до семи снов каждую ночь.
Эксперт расшифровывает десять самых распространенных снов
1. Мечта: погоня
Сны, в которых вас преследует человек, животное или пугающая фигура, сигнализируют о некоторой форме беспокойства или страха в бодрствующем мире.
Значение:
Доктор Кармен говорит: «Если вам снится, что вас преследуют, возможно, вы избегаете некоторых проблем в своей жизни. Этот сон показывает, что вместо того, чтобы столкнуться с неприятной ситуацией, вы склонны уйти от нее.
Это также может означать, что вы не хотите открывать свой разум новым перспективам или возможностям или что вы не хотите признавать определенную часть себя, которая подавляется.
«Погоня указывает на страхи, с которыми вы, возможно, не хотите сталкиваться, или на людей, которых вы, возможно, не хотите видеть». Если вы гонитесь за чем-то или кем-то, это признак ваших амбиций и решимости или необходимости догнать других».
2. Мечта: обман
Сны, в которых ваша вторая половинка вам изменяет, могут быть настолько тревожными, что вы просыпаетесь в ярости на своего партнера, но хорошая новость заключается в том, что сны о неверности редко претворяются в реальность. Вместо этого они могут указывать на неуверенность внутри вас.
Значение:
Эксперт говорит: «Если вам во сне изменили, возможно, вы чувствуете, что в отношениях вас пренебрегают. Недостаток внимания или доверия к партнеру может подтолкнуть ваше подсознание к созданию сценариев, связанных с изменой.
Вы также можете испытывать страх быть брошенным, поскольку сны о предательстве часто возникают из-за того, что вас бросил бывший партнер или родитель на раннем этапе.
«Сны об измене должны заставить вас переоценить то, как вы относитесь к себе: у вас больше шансов увидеть сны, в которых ваш партнер« выбирает другого »вместо вас, если у вас низкая самооценка и вы считаете, что другие женщины красивее или лучше вас.
В некоторых случаях видеть, что ваш партнер изменяет вам во сне, - это красный флаг, который вы можете отрицать, что ваш партнер изменяет вам в реальной жизни.
Однако если у вас роман, возможно, вы боретесь с чувством вины: вы каким-то образом предали себя. Этот сон также может указывать на то, что ваш партнер может вас не полностью удовлетворять».
3. Сон: Смерть
Смерть - это, пожалуй, самый страшный сон, но будьте уверены, что это не предзнаменование смерти любимого человека. Скорее, смертный сон отражает метафорический конец или начало некоторого аспекта жизни.
Значение:
Доктор Кармен говорит: «Сновидение о собственной смерти означает, что вы переживаете саморазвитие и великую трансформацию: часть вас« умерла », чтобы родить что-то новое.
«Возможно, вы отказываетесь от старого поведения или деструктивных привычек. Вы также можете жертвовать слишком многим, отдавая часть себя другим. Видеть во сне собственную смерть может означать, что вы хотите избавиться от каких-то серьезных обязательств или трудностей в своей жизни.
Сон о кончине любимого человека, например вашего родителя, брата, сестры или ребенка, предполагает, что ваши отношения с этим человеком развиваются. С другой стороны, сон о смерти бывшего говорит вам о том, что вы испытываете негодование по отношению к нему или что ваши чувства к ним действительно мертвы.
«Сны о смерти иногда вызывают тревогу: ваш разум пытается привлечь ваше внимание к чему-то, что вам нужно решить, например, к выбору нездорового образа жизни.
Если вам снится кто-то, кто уже умер, возможно, его дух пытается передать важное сообщение, или вы можете попытаться примириться с его кончиной. Такой сон может помочь вам справиться с потерей любимого человека или завершить то, чего не удалось достичь при жизни. Сон о тех, кто умер, может помочь вам сохранить с ними особую связь ».
4. Мечта: Падение
Скорее всего, вам снился этот сон один, два или каждую вторую ночь. Падение с высоты, такой как здание, обрыв или самолет, - не приятный сон, но он имеет другое значение в физическом мире.
Значение:
«Сны, в которые вы попадаете, означают потерю контроля над своими обстоятельствами или неуверенность в своем нынешнем положении», - говорит психолог.
«Падение также может означать, что вы принимаете неверные решения и движетесь в неправильном направлении. Согласно фрейдистской психологии, если вам приснился сон, это может означать, что вы отказались от своего усмотрения и собираетесь уступить своим искушениям или сексуальным желаниям ».
5. Мечта: полет
Полет часто воспринимается как позитивный, волнующий сон. Этот сон подпадает под категорию осознанных сновидений и несет в себе чувство контроля и обретения свободы от чего-то угнетающего или обременительного.
Значение:
Доктор Кармен объясняет: «В отличие от падений, полеты во сне означают контроль и личную силу. Такие сны означают, что вы получили большую перспективу и преимущество над жизненными ситуациями.
«Полет символизирует то, что нет ничего невозможного и что у вас есть возможность сделать все, что угодно. Если вы летите высоко в своих мечтах, наслаждаясь пейзажем внизу, вы мотивированы и полны надежд; вы освободились от стресса и давления.
Однако если вы чувствуете страх во время полета, вы можете бояться трудностей. Если вы встречаетесь с препятствиями во время полета, на вашем пути к успеху могут стоять люди или ситуации, которых необходимо идентифицировать в бодрствующем мире».
6. Сон: быть голым
Вы только что вошли на свое рабочее место и приветствуете своих коллег, но они в шоке смотрят на вас. Вы смотрите вниз и обнаруживаете, что вам не хватает части или всей одежды. Этот тип сновидений может шокировать и тревожить - не говоря уже о очень неловком, - но в форме сновидений это довольно распространенное явление.
Значение:
«Если вы во сне обнажены, возможно, что-то заставляет вас чувствовать себя уязвимым, незащищенным или беспомощным. Если вы войдете в школу или на работу голым, вы можете оказаться не готовы к задаче или проекту », - говорит эксперт.
«Если вы внезапно понимаете, что вы в костюме для дня рождения, и чувствуете себя униженным, возможно, вам будет стыдно или вы чувствуете себя виноватым из-за того, что сделали. Поскольку одежда - это форма сокрытия, нагота подразумевает скрытие своих истинных эмоций, мыслей и намерений перед другими, перспектива, с которой большинство из нас чувствует себя весьма неудобно.
В зависимости от того, как вы себя чувствуете во сне, появление на мероприятии обнаженным также может свидетельствовать о вашей потребности во внимании, высокомерии или неуверенности в себе. Если вы положительно относитесь к своей наготе, это говорит о том, что вы полностью открыты, честны и беззаботны.
«Если кроме вас никто не замечает вашу наготу, это означает, что вас беспокоит то, что только в вашей голове и что никто другой не может увидеть».
7. Сон: Змеи
Любите ли вы змей или вас отталкивают, эти существа могут быстро ускользнуть в ваши сны. Их внешний вид сложен и может рассматриваться как положительный или отрицательный, в зависимости от того, как вы интерпретируете происходящий сон.
Значение:
Психолог объяснил: «Из всех животных змеи - одни из самых распространенных, которые появляются во сне. Во многом сонник зависит от вашего собственного мнения о змеях.
«При отрицательной интерпретации сны со змеями могут относиться к непредсказуемости, угрозам и предательству. Если вы убили змею или она уже была мертва, угроза миновала. Змея во сне может указывать на змею в реальной жизни, на человека коварного или злого.
«Видеть во сне змей при положительной интерпретации - это свидетельство творчества, исцеления и трансформации. Помните, что змеи могут сбросить кожу, так же как вы можете расти и изменяться.
«Фрейд рассматривал змей как символ сексуальности, поэтому, если вы боитесь змеи во сне, вы можете бояться близости или обязательств в ваших отношениях».
8. Сон: зубы
Большинство людей считает, что сны о зубах имеют неблагоприятный характер: сон о выпадении зубов обязательно означает, что случится что-то плохое, верно? Как и все сны, сон о зубах требует от нас более глубокого взгляда на то, что происходит в нашей повседневной жизни.
Значение:
Доктор Кармен говорит: «Сны о зубах связаны с множеством теорий, одна из которых утверждает, что вы беспокоитесь о своей привлекательности, внешнем виде и привлекательности для других. Эти сны могут быть связаны с тщеславием, но также и с неспособностью выразить свое мнение или эффективно общаться.
«Возможно, вы в чем-то обманываете или нечестны. Падающие или гниющие зубы могут означать смущение и чувство бессилия.
«Одна из самых мрачных интерпретаций заключается в том, что выпавшие зубы предупреждают о неправильном питании и даже о смерти. С другой стороны, потеря зуба во сне также может означать, что вы скоро получите деньги ».
9. Мечта: сдача экзамена
Как будто реальные экзамены не были достаточно стрессовыми, они также появляются в наших снах. Еще хуже то, что чаще всего мы мечтаем о прохождении теста, и это до безумия расстраивает: мы не знаем ни одного ответа или в нашей ручке внезапно заканчиваются чернила.
Значение:
Доктор Кармен говорит: «Одно из основных объяснений тестовых снов состоит в том, что вы буквально собираетесь подвергнуться проверке или тщательному изучению в какой-то области вашей жизни. Этот сон имеет прямое отношение к тревоге и неуверенности по поводу надвигающейся проблемы.
«Боязнь провалить тест показывает, что вы можете чувствовать себя неподготовленным к предстоящим событиям и испытывать недостаток уверенности в своих способностях преуспеть. Испытания во сне также подразумевают, что вы устанавливаете слишком высокие стандарты и, следовательно, настраиваете себя на неудачу ».
10. Сон: паралич
Неспособность двигаться или говорить во сне может пугать. В дополнение к различным коннотациям, этот сон может быть отражением паралича, который возникает естественным образом во время цикла REM.
Значение:
«Ощущение паралича во сне может указывать на борьбу, в которой вы чувствуете себя застрявшей». Такие сны не ограничиваются параличом всего тела, но включают сны, в которых вы не можете выполнять повседневные задачи, например вставать, подниматься по лестнице, держаться за объект или убегать, если это необходимо '', - пояснил доктор. Кармен.
«Сдерживание во сне имитирует удержание от достижения определенной цели в реальном мире. Этот сон может быть вызван сильными стрессовыми факторами, такими как отсутствие финансов, проблемы на рабочем месте, болезнь, семейные разногласия или ссоры с вашей второй половинкой.
«Чтобы лучше понять свои сны, вы должны определить, какие аспекты вашей жизни наяву заставляют вас испытывать особенно сильные эмоции, такие как страх, гнев, неадекватность или радость.
«Также важно помнить, что сны редко представляют свое содержание: сны гораздо больше связаны с процессом и чувствами, которые вы испытываете во сне», - заключает доктор Кармен.