Церковный праздник сегодня: 20 ноября день памяти мученика Феодота корчемника. История жизни святого

Святой мученик Феодот родился в Анкире Галатийской во второй половине третьего века. Его очень отличало стремление к добродетели и смирению. Когда был самый пик гонений при Диоклетиане, он обеспечил православных христиан необходимыми вещами и дал им кров в своем жилье. В этом доме они тайно совершали церковные службы.
Феодот без страха проникал в тюрьму, помогая всем, кого невинно осудили. Кроме того он убеждал не бояться и верить в Господа до конца. Феодотий не пугался погребать тела священномучеников, тайно унося их или давая взятки охранявшим их солдатам. Он вносил за них залог и благоговейно хоронил тела мучеников, которых бросили на растерзание диким зверям.
Именно он с честь похоронил тела семи святых дев, которые утонули в море. Однако когда наместник узнал о похищении тел мучениц, то пришел в ярость и сказал своим войнам хватать без разбора каждого христианина и отдавать их на пытки.
Войдя во двор, наместник сказал ему, что если он принесет жертву богам, то станет верховным жрецом Аполлона и будет осыпан богатствами и почестями. Феодот, презирая все, взялся доказать правителю величие и святость Иисуса Христа, и чудовищность пороков, которые сами язычники приписывали своим ложным богам.
За то что Феодот исповедовал веру в Господа, его подвергли жестоким пыткам и обезглавили мечом. Тело святого мученика хотели сжечь, однако у них не получилось этого сделать из-за поднявшейся бури. Поэтому они отдали его святые мощи одному христианину для погребения.