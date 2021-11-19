Что чувствуют бабушки, когда видят внуков? Результаты исследования

Эксперты сканировали мозги бабушек, когда они смотрели фотографии внуков.
Наблюдение за внуками активировало части мозга, связанные с «эмоциональным сочувствием».
Но фотографии сыновей и дочерей активировали области, связанные с когнитивной эмпатией.
Бабушки могут быть запрограммированы на то, чтобы испытывать те же эмоции, что и их внуки.
Это может сделать бабушек более эффективными помощниками, когда внуки еще молоды.
Новое исследование предполагает, что бабушки могут быть более эмоционально связаны со своими внуками, чем со своими сыновьями и дочерьми, пишет dailymail.co.uk.
В ходе экспериментов американские ученые сканировали мозг бабушек, когда они просматривали фотографии своих маленьких внуков.
Исследователи обнаружили, что при просмотре фотографий области мозга, связанные с «эмоциональным сочувствием», как правило, активировались в мозгу бабушек.
Эмоциональная эмпатия - это когда мы испытываем те же эмоции, что и другой человек, например, дистресс в ответ на его боль.
Напротив, при просмотре фотографий их сыновей и дочерей активировались области мозга, связанные с когнитивной эмпатией.
Когнитивная эмпатия - это когда вы можете понять чужие чувства, но это не значит, что вы чувствуете то же самое.
Возможно, бабушки эволюционно запрограммированы на то, чтобы испытывать те же эмоции, которые испытывают их внуки, в качестве тактики, помогающей им на ранних этапах жизни, когда они молоды и уязвимы.
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, является первым исследованием функции мозга бабушки.
«Что действительно выскакивает из данных, так это активация областей мозга, связанных с эмоциональной эмпатией», - сказал ведущий автор Джеймс Риллинг, профессор антропологии в Университете Эмори.
Это говорит о том, что бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то, что чувствуют их внуки, когда они общаются с ними.
«Если их внук улыбается, они чувствуют радость ребенка. А если их внук плачет, они чувствуют боль и страдания ребенка ».
По словам исследователей, люди являются кооперативными заводчиками, а это означает, что человеческие матери получают помощь в уходе за своим потомством, хотя источники этой помощи могут быть разными.
«Мы часто предполагаем, что отцы - самые важные лица, осуществляющие уход за матерями, но это не всегда так», - сказал Риллинг.
«В некоторых случаях бабушки - главные помощники».
В 1960-х годах исследователи выдвинули «гипотезу бабушки», чтобы объяснить, почему бабушки живут десятилетия после того, как перестали воспроизводить потомство.
Гипотеза утверждает, что присутствие бабушек, помогающих ухаживать за своими внуками, увеличивает шансы на выживание их внуков, что обеспечивает сохранение их генов.
Чтобы увидеть, как может быть задействована мозговая деятельность, исследователи отсканировали мозг 50 бабушек, которым показали фотографии их внуков, всем от трех до 12 лет.
Каждая бабушка лежала в аппарате функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), который измеряет активность мозга, обнаруживая изменения, связанные с кровотоком.
В качестве контроля им также показали фотографии их собственного сына или дочери (родителя ребенка), неизвестного ребенка и неизвестного взрослого.
Бабушки также заполнили анкеты о своем опыте, указав такие подробности, как, сколько времени они проводят с внуками, чем занимаются вместе, и насколько сильно они к ним привязаны.
Сканирование показало, что просмотр изображений внуков активировал области, связанные с эмоциональной эмпатией (островок и вторичная соматосенсорная кора) и движения (моторная кора и дополнительная моторная область).
Однако при просмотре изображений своего взрослого ребенка они показали более сильную активацию в области мозга, связанной с когнитивной эмпатией (височно-теменное соединение и дорсомедиальная префронтальная кора).
Результаты показывают, что бабушки могут пытаться «когнитивно понять», что думает или чувствует их взрослый ребенок и почему, но не в такой степени с эмоциональной стороны.
«У маленьких детей, вероятно, развились черты, позволяющие манипулировать не только материнским мозгом, но и большим материнским мозгом», - сказал Риллинг.
«У взрослого ребенка нет такого милого« фактора », поэтому он не может вызывать такую же эмоциональную реакцию».
Кроме того, бабушки, которые сильнее активировали области, связанные с когнитивной эмпатией, при просмотре фотографий своих внуков, сообщили в анкете, что они хотели бы большего участия в уходе за внуком.
Интересно, что по сравнению с результатами более раннего исследования отцов, просматривающих фотографии своих детей, бабушки в среднем активнее активировали области, связанные с эмоциональным сочувствием и мотивацией, при просмотре фотографий внуков. В будущих исследованиях можно будет изучить нейробиологию дедушек и то, как функции мозга бабушек и дедушек различаются в разных культурах.
Ученые относительно редко изучают мозг пожилого человека, не обращая внимания на деменцию или другие нарушения старения.
«Здесь мы подчеркиваем функции мозга бабушек, которые могут играть важную роль в нашей социальной жизни и развитии», - сказал соавтор Минву Ли.
«Это важный аспект человеческого опыта, который в значительной степени оставался вне поля зрения нейробиологии».
Исследование было опубликовано в журнале Труды Королевского общества B.