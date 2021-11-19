Почему дети испытывают беспокойство: самые частые причины и как с ними поговорить

Тревога так же часто встречается у детей, как и у взрослых, с далеко идущими первопричинами.
По данным Детского общества, пять детей в классе из 30, вероятно, будут иметь проблемы с психическим здоровьем, такие как тревожность .
Родители стали особенно беспокоиться об этом во время пандемии Covid, когда жизнь и ее распорядки перевернулись и для детей.
Иногда бывает трудно отделить друг от друга, что нормально для ребенка, а что вредно для его благополучия, пишет The SUN.
Доктор Ангарад Рудкин, постоянный психолог отдела юридических и общих финансовых услуг и страхования жизни , сказал: «Каждый ребенок в какой-то момент испытает тревогу.
«Это важная часть процесса взросления, помогающая детям лучше понять себя и мир.
«Чувство беспокойства и обучение стратегиям борьбы с ним могут стать важным жизненным навыком».
Национальная служба здравоохранения сообщает, что симптомы тревожности у детей включают в себя навязчивость и плаксивость, трудности со сном, мочу в постели и плохие сны.
У детей старшего возраста может не хватать уверенности, им трудно сосредоточиться, у них могут быть вспышки гнева или даже попытки избегать повседневных дел, например встреч с друзьями.
Национальная служба здравоохранения сообщает: «Если тревога вашего ребенка серьезная, сохраняется и мешает его повседневной жизни, неплохо было бы получить некоторую помощь» - например, если он не спит и не ест.
По словам доктора Рудкина, существует несколько распространенных триггеров беспокойства среди молодежи.
Она объясняет их здесь:
МонстрыПримерно до 10 лет дети все еще развивают способность различать реальность и фантазию. Это то, что делает возможной верить в Деда Мороза и в зубную фею.
Но это также то, что позволяет поверить в то, что под их кроватью находится монстр.
Стихийные бедствияПо мере взросления детям нравится узнавать больше об окружающем мире.
Но с этим растущим осознанием глобальных проблем приходит понимание того, что иногда случаются стихийные бедствия, такие как землетрясения и наводнения.
Что-то плохое происходит с родителямиС семи лет дети могут беспокоиться о том, что с вами что-то происходит.
Это потому, что рост мозга («когнитивное развитие») означает, что ребенок теперь может думать о более долгосрочной перспективе и может начать строить гипотезы о том, что произойдет в будущем.
Тревога по поводу смерти понятна для детей этого возраста, но наши выводы о том, как помочь детям справиться с горем, могут помочь вам мягко управлять их ожиданиями.
Ошибки и собакиМы боимся незнакомых вещей. Жуткие ползучие насекомые и пауки могут выглядеть для ребенка довольно необычно и вызывать беспокойство.
Для детей естественно бояться собак, когда они не живут с ними.
ВодыДети часто беспокоятся о воде. Для многих детей это сенсорная проблема, связанная с ощущением воды.
Для других это страх, что с ними что-то случится, когда они в воде.
Новые ситуацииВ зависимости от темперамента вашего ребенка, ему будет более или менее комфортно входить в новые ситуации.
Это естественная стратегия выживания, но она может помешать вашему ребенку пробовать что-то новое.
РазделениеДети созданы, чтобы быть ближе к своим родителям. В конце концов, именно так они себя чувствуют и остаются в безопасности.
Примерно в возрасте девяти месяцев и снова в 18 месяцев наблюдается пик разлуки , который, как полагают, совпадает с когнитивным развитием.
По мере взросления дети могут проявлять тревогу разлуки, когда пойдут в детский сад или школу.
Школьная работа и экзаменыДаже дети младшего школьного возраста испытывают давление из-за увеличения количества школьных занятий и экзаменов.
Их тревога по поводу того, что у них что-то не получается, может перекинуться на другие аспекты жизни.
Собираюсь в отпускХотя отдых в отпуске может быть веселым и захватывающим, у детей может возникнуть беспокойство из-за изменения распорядка дня.
Если вы переживаете по поводу отпуска, ваши дети тоже.
Как помочь своему ребенкуРодителям не нужно чувствовать себя беспомощными, когда их ребенок проявляет признаки беспокойства.
Есть несколько способов помочь своему сыну или дочери осознать свою тревогу, найти стратегии выживания, и все это при поддержке родителей.
Доктор Рудкин дал следующие указания:
Покажите своему ребенку, как справляться с заботами, моделируя расслабленное и рациональное поведение. Дети учатся, наблюдая за происходящим, поэтому, если вы покажете, что испуганы или обеспокоены, ваш ребенок тоже.
«Если это действительно сложно, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы получить помощь, чтобы решить свои проблемы. Вы будете не только помогать себе, но и своему ребенку.
2. Поговорите с ребенком о его заботах.
С тревогами становится намного легче справиться, когда у нас есть чья-то точка зрения, которая помогает с ними справиться.
Например, объясните, что, хотя в рассказах есть монстры, в реальной жизни их нет. Это поможет им понять разницу между воображением и реальностью.
3. Нормализовать.
Нормализация - важная часть управления беспокойством.
Сообщите своему ребенку, что беспокоиться об этих вещах - это совершенно нормально, и что наш мозг создан для того, чтобы думать о негативных вещах, но это не означает, что плохие вещи произойдут.
4. Успокоить.
Помогите своему ребенку понять его беспокойство, а затем успокойте его, рассказав о вероятности того, что это может произойти.
Например, говоря о стихийных бедствиях, признайте, что это может вызывать беспокойство, живя в постоянно меняющемся мире, но вероятность того, что эти катастрофические события произойдут, очень мала.
5. Обнимите своего ребенка.
Родители могут беспокоиться о том, чтобы сказать что-то не то и ухудшить ситуацию.
Иногда дети не понимают всех слов, которые мы используем, когда говорим о заботах. Таким образом, крепкое объятие может сказать миллион слов.
6. Смелый разговор.
Расскажите ребенку, насколько он силен и способен. Это поможет им почувствовать себя лучше подготовленными к ситуациям, провоцирующим беспокойство.
7. Дыхание.
Научите ребенка делать глубокие вдохи, чтобы расслабиться.
8. Не избегайте.
Беспокойство питается избеганием. Хотя естественно не делать чего-либо, потому что это вызывает у нас тревогу, детям необходимо понимать, что тревога уменьшается по мере того, как мы более знакомы с ситуацией или думаем.