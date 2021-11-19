На сколько недель раньше ребенок может родиться и выжить? Причины преждевременных родов

ПОЛНОЙ доношенной беременностью считается любая беременность от 37 недель, но восемь из каждых 100 детей рождаются преждевременно.
Преждевременные роды - это все, что происходит до 37-й недели, и недоношенные дети часто нуждаются в особом уходе и поддержке, поскольку они еще не полностью развиты. Вот все, что вам нужно знать, пишет The SUN.
Что вызывает преждевременные роды?В некоторых случаях можно запланировать преждевременные роды, потому что это безопаснее для ребенка из-за определенных состояний здоровья.
Известно, что такие факторы, как многоплодие, например, двойня или тройня, имеют более высокий риск преждевременного рождения.
Такие осложнения, как инфекция или проблема с шейкой матки, могут стать причиной преждевременных родов.
Выбор образа жизни, такой как курение, чрезмерное употребление алкоголя или употребление наркотиков, может способствовать преждевременным родам, равно как и чрезмерно низкий или избыточный вес.
Фактором может быть перерыв между беременностями менее шести месяцев, равно как и физическая травма или травма, или особенно стрессовое жизненное событие.
В некоторых случаях нет окончательной причины для преждевременных родов.
На сколько недель раньше ребенок может родиться и выжить?Есть три категории недоношенных детей: дети, рожденные в возрасте до 28 недель, очень недоношенные; от 28 до 32 недель - очень преждевременные роды; и все, что от 32 до 37 недель - умеренные или поздние преждевременные роды.
Одним из самых недоношенных детей, которые родились и выжили, является Амиллия Тейлор , родившаяся в 2007 году.
Амилия бросила вызов всем шансам, когда она родилась всего в 21 неделю, весила менее 10 унций(283 грамма) и всего девять с половиной дюймов(около 24 см) в длину.
Она родилась за две недели до установленного законом срока для аборта , который составляет 24 недели.
Для детей, рожденных до 22 недель, выживаемость практически равна нулю.
В 23 недели он возрастает до 23 процентов, через 24 недели - до 40 процентов, а через 25 недель - до 66 процентов, а через 26 недель - до 77 процентов.
Какие риски?Такое раннее рождение связано с огромным риском, поскольку зачастую органы и системы ребенка еще не полностью сформированы.
У них могут быть проблемы со здоровьем и развитием, поскольку они недостаточно развиты в утробе матери.
Иногда младенцам приходится проводить время на вентиляторах или в инкубаторах, чтобы набраться сил, и кормить их через зонд.
Скорее всего, им придется какое-то время оставаться в больнице, поскольку они станут больше и сильнее.
Кратковременные проблемы также могут включать проблемы с желудочно-кишечным трактом, дыхательной и сердечно-сосудистой системами.
По словам ученых, которые обнаружили, что инфекции могут побудить иммунную систему ребенка «отвергнуть» мать, анализ крови может дать предупреждение о преждевременных родах в течение нескольких дней.
Желтуха также может возникать у недоношенных детей.
Есть также более долгосрочные проблемы, связанные с недоношенными детьми, включая проблемы со зрением и слухом, нарушение обучения и поведенческие проблемы.
У них также могут развиться более серьезные заболевания, такие как церебральный паралич и астма.