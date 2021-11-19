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На сколько недель раньше ребенок может родиться и выжить? Причины преждевременных родов

10:30:4111/18/2021
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Есть три категории недоношенных детей: дети, рожденные в возрасте до 28 недель, очень недоношенные; от 28 до 32 недель - очень преждевременные роды; и все, что от 32 до 37 недель - умеренные или поздние преждевременные роды.

В некоторых случаях можно запланировать преждевременные роды. Фото: Pixabay

ПОЛНОЙ доношенной беременностью считается любая беременность от 37 недель, но восемь из каждых 100 детей рождаются преждевременно.

Преждевременные роды - это все, что происходит до 37-й недели, и недоношенные дети часто нуждаются в особом уходе и поддержке, поскольку они еще не полностью развиты. Вот все, что вам нужно знать, пишет The SUN.

Что вызывает преждевременные роды?

В некоторых случаях можно запланировать преждевременные роды, потому что это безопаснее для ребенка из-за определенных состояний здоровья.

Известно, что такие факторы, как многоплодие, например, двойня или тройня, имеют более высокий риск преждевременного рождения.

Такие осложнения, как инфекция или проблема с шейкой матки, могут стать причиной преждевременных родов.

Выбор образа жизни, такой как курение, чрезмерное употребление алкоголя или употребление наркотиков, может способствовать преждевременным родам, равно как и чрезмерно низкий или избыточный вес.

Фактором может быть перерыв между беременностями менее шести месяцев, равно как и физическая травма или травма, или особенно стрессовое жизненное событие.

В некоторых случаях нет окончательной причины для преждевременных родов.

На сколько недель раньше ребенок может родиться и выжить?

Есть три категории недоношенных детей: дети, рожденные в возрасте до 28 недель, очень недоношенные; от 28 до 32 недель - очень преждевременные роды; и все, что от 32 до 37 недель - умеренные или поздние преждевременные роды.

Одним из самых недоношенных детей, которые родились и выжили, является Амиллия Тейлор , родившаяся в 2007 году.

Амилия бросила вызов всем шансам, когда она родилась всего в 21 неделю, весила менее 10 унций(283 грамма) и всего девять с половиной дюймов(около 24 см) в длину.

Она родилась за две недели до установленного законом срока для аборта , который составляет 24 недели.

Для детей, рожденных до 22 недель, выживаемость практически равна нулю.

В 23 недели он возрастает до 23 процентов, через 24 недели - до 40 процентов, а через 25 недель - до 66 процентов, а через 26 недель - до 77 процентов.

Какие риски?

Такое раннее рождение связано с огромным риском, поскольку зачастую органы и системы ребенка еще не полностью сформированы.

У них могут быть проблемы со здоровьем и развитием, поскольку они недостаточно развиты в утробе матери.

Иногда младенцам приходится проводить время на вентиляторах или в инкубаторах, чтобы набраться сил, и кормить их через зонд.

Скорее всего, им придется какое-то время оставаться в больнице, поскольку они станут больше и сильнее.

Кратковременные проблемы также могут включать проблемы с желудочно-кишечным трактом, дыхательной и сердечно-сосудистой системами.

По словам ученых, которые обнаружили, что инфекции могут побудить иммунную систему ребенка «отвергнуть» мать, анализ крови может дать предупреждение о преждевременных родах в течение нескольких дней.

Желтуха также может возникать у недоношенных детей.

Есть также более долгосрочные проблемы, связанные с недоношенными детьми, включая проблемы со зрением и слухом, нарушение обучения и поведенческие проблемы.

У них также могут развиться более серьезные заболевания, такие как церебральный паралич и астма.

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беременностьпреждевременные роды
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Как избежать преждевременных родов?

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