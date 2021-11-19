Можно ли 20 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?

Необыкновенное обретение образа Божией Матери “Взыграние Младенца” датируется 20 ноября 1795 год в Гремячево под Москвой. Святой Образ нашли недалеко от Николо-Угрешского монастыря.
По преданию, ее обнаружили на том же месте, где когда-то Дмитрием Донским был найден святой образ Николая Чудотворца, после чего построен Николо-Угрешский монастырь, с которым через несколько столетий был найден еще один священный образ Богородицы «Взыграние младенца». В ее чудотворности убедились семьи, которые не могли завести детей. После искренних молитв перед образом, люди обретали долгожданного ребенка. Вскоре молва о святом чуде Угрешской иконы Богоматери «Взыграние» широко разошлась, и с того момента поток паломников не прекращался.
Угрешская икона “Взыграние” предстает перед нами в моменте знакомой каждой маме сцене: как маленький Христос играет со своей мамой и тянется к ней.
Обычно у каждой мамы в такой момент появляется улыбка, но не у Божией Матери, которая наперед знает трагическую судьбу своего ребенка. Поэтому она изображена в печали.
Символом этого святого образа становится для каждой женщины возможность родить ребенка. Икона «Взыграние младенца» до сих пор помогает женщинам при бесплодии. Искренняя молитва дает шанс на материнство.
Кроме того ей молятся о даровании мира, о благополучии рода и согласии в семье, об исцелении от всевозможных заболеваний. Замечено, что искренняя молитва перед иконой во время эпидемий помогает не заболеть.
По церковной традиции, если православный праздник выпадает на воскресенье, то следует посетить в этот день храм. И помолиться в честь святого праздника. Однако, когда праздник выпадает на будние дни, то можно не беспокоиться об этом и спокойно работать, тем более, если перенести свою трудовую деятельность нельзя.