«Взыграние Младенца»: чудеса святого лика Богородицы. О чем молятся Богоматери верующие 20 ноября

Святой Образ Пресвятой Божией Матери “Взыграние Младенца” отмечается 20 ноября ежегодно. Он относится к одному из иконографических типов Богородицы Елеусы, которой подчеркивает эмоциональную связь Божией Матери и Сына. Маленький Иисус изображен играющим на руках у Мамы. Поэтому и появилось такое название, которое имеет древнерусский характер. Скорее всего его так назвали иконописцы или любители иконописи. Неотъемлемым признаком иконографии всегда считается свернутый свиток в откинутой назад руке Младенца.
Икона была найдена в Николо-Угрешском монастыре, в том же месте, где в 14 веке
Чудом была обнаружена икона исповедника Николая Чудотворца. Считается, что именно в этом храме хранится множество святынь православия.
Святой образ Богоматери “Взыграние Младенца” – это изображение любви Пресвятой Матери. Если посмотреть на икону, то можно вспомнить о величайшей жертве, что принес Иисус, и эту жертву с ним принесла Богородица. От этой святыни многие бесплодные женщины сумели исцелиться от бесплодия. Маленький Христос протянул руки в игре к Божией Матери, а она прижалась к нему в ответ. Это показывает ту безграничную любовь ко всему человечеству.
К святому образу приходят люди с молитвой о благоприятной беременности и легких родах. Ее просят о здоровье ребенка, а также его счастье в будущем.
Молясь перед иконой, можно просить об отношениях в семье. К ней приходят, когда хотят уладить конфликты и обрести гармоничные отношения в семейной паре. Когда молитва идет от чистого сердца, то она всегда помогает.