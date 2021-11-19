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С Днем ракетных войск и артиллерии: чувственные слова и открытки мужественным защитникам Родины 19 ноября: артиллеристы, зовет Отчизна вас!

11:15:3511/18/2021
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День ракетных войск и артиллерии — памятный день, который ранее отмечался в СССР, а на современном этапе отмечается 19 ноября в России, в Белоруссии и в Казахстане.

С Днем ракетных войск и артиллерии

С Днем ракетных войск и артиллерии тебя!
Принимай скорее поздравленье.
Согревают душу пусть покой и теплота.
Пусть не будет в жизни никаких сомнений.

Все сражения кончаются пускай
Только лишь твоей победой.
Пусть здоровье льется через край,
В сердце вечно пусть сияет лето.

С Днем ракетных войск и артиллерии

Ты носишь звание артиллериста,
И тут, бесспорно, есть для гордости причина.
Желаю быть по жизни ловким, быстрым,
И не иметь предлогов для кручины.

Желаю счастья, радости, успеха,
Здоровья, крепкой дружбы и удачи.
Чтобы видАл ты только взрывы смеха,
Горжусь тобой, ты настоящий мачо!

С Днем ракетных войск и артиллерии

В день артиллерии и войск ракетных,
Желаю не встречаться я со злом,
Желаю сил и радостей заметных,
Чтоб окружало все вокруг добром.
Успех познать от многих достижений,
А также счастья и большого уважения.

Стихи: Поздравок
Источник: resh-cards.ru

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