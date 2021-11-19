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19.11
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Замечательные поздравительные картинки в Международный день мужчин 19 ноября

12:15:0111/19/2021
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Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Спустя десять лет, в 2009 году, Всемирный день мужчин перенесли на ноябрь. Дата праздника — 19 ноября, приурочена ко дню рождения отца его инициатора — Джероме Тилуксингх.

Международный день мужчин

В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!

Международный день мужчин

Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.

Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.

И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!

Международный день мужчин

Имею множество причин Чтобы тебя сейчас поздравить. Пришел к нам праздник — День мужчин. День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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