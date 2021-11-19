Замечательные поздравительные картинки в Международный день мужчин 19 ноября

В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.
Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.
И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!
Имею множество причин Чтобы тебя сейчас поздравить. Пришел к нам праздник — День мужчин. День сильных, смелых и галантных.
Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.