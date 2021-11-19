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Комета Leonard C/2021 A1: Астронавт Большого новосибирского планетария рассказал, где увидеть звезду с хвостом из созвездия Гончие псы с 12 по 15 декабря 2021 года

3:43:2111/19/2021
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«Курьер.Среда» 18 ноября астроном Большого новосибирского планетария рассказал, когда самую яркую комету уходящего года смогут увидеть и жители Новосибирской области.

В декабре жители Земли смогут увидеть на небе яркую комету Леонард. Фото: pexels.com

Всех жителей планеты в декабре ждет настоящее чудо, и нет, это не празднование Нового года, и даже не про выходные. Дело в том, что в середине декабря на небосводе появится необычное явление - комета «Леонард». Научное название которой звучит так - C/2021 A1 (Leonard). Комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом. «Леонарда» открыли в начале этого года, ее сняли телескопы США в созвездии Гончие Псы. Кстати, именно эту комету ученые считают одной из самых ярких комет этого года.

В беседе с «Курьер.Среда» 18 ноября астроном Большого новосибирского планетария рассказал, когда самую яркую комету уходящего года смогут увидеть и жители Новосибирской области.

- Эта комета самая яркая. Ее можно наблюдать в конце этого года. Она сейчас хороша для фото. Жители северного полушария смогут наблюдать комету «Леонард» в середине декабря, примерно с 12 по 15 число. Именно в этот период она будет самой яркой. Ее можно смотреть с помощью хорошего бинокля, или телескопа. Мы тоже ждем хорошую погоду, чтобы сделать фото, - рассказал Андрей Никифоров.

Минимальное сближение кометы с Землей на расстояние около 0,2 а. е. (35 млн км) произойдет 12 декабря этого года. Максимальная же ближайшая к Солнцу точка орбиты кометы (перигелий) будет 3 января будущего года на расстоянии 0,6 астрономических единиц от Солнца.

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новосибирсккометаяркая комета Леонард
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