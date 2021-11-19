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Райские картинки и хрупкие слова для профессионалов в День работника стекольной промышленности 19 ноября

12:45:5011/19/2021
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Профессиональный праздник работников стекольной промышленности России отмечается, начиная с 2000 года, 19 ноября — в день рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова.

День работника стекольной промышленности

Промышленность стекольная сегодня
Свой праздник отмечает неспроста.
Ее работников прекрасных сотни
Я поздравляю громко... и конечно же тебя.

В работе я тебе желаю лишь успеха,
Ну, и доход пускай себя растит.
Пусть не тревожат ни печали, ни помехи,
А жизнь твоя как стеклышко блестит.

***

Промышленность стекольную сегодня поздравляем
И всех сотрудников, работников ее.
Конечно же, здоровья вам желаем,
Чтоб было в жизни все лишь хорошо.

Желаем вам большой любви и процветанья,
Желаем вам успешности во всем.
Пусть исполняются у вас желанья,
Пусть будут счастливы семья и дом.

День работника стекольной промышленности

Промышленность стекольная сегодня отмечает
Свой чудный праздник, потому
Ее работников сердечно поздравляю
Вам пожелать я искренне хочу,
Чтоб ладились дела и дома, и в работе,
Чтобы во всем преследовал успех.
Чтоб были радостны заботы,
Чтоб в жизни не было помех.

***

Работников поздравлю
Отрасли стекольной,
Желаю, чтобы жизнью
Были вы довольны.

Чувств желаю чистых,
Прозрачных, как стекло,
И чтобы во всех
Вам делах везло.

Желаю, чтоб стекло
Не билось, не мутнело,
Солнце, чтобы в окна
Чистые смотрело.

За отличный труд
Благодарили люди,
Пусть у вас, стекольщики,
Жизнь счастливой будет.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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