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19 ноября – Всемирный день туалета: чистые поздравления и забавные открытки каждому

1:15:1811/19/2021
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Необычный праздник появился в календаре в 2001 году в Сингапуре на Всемирном туалетном саммите, посвященном вопросам санитарии. Идея создания праздник возникла не ради шутки. Причина — отсутствие туалетов, соответствующих санитарным нормам.

Всемирный день туалета

В туалете вам желаю
Время классно проводить,
Открывать по шире чакры
И в астрал вам выходить.

В День всемирный туалета
Вас сердечно поздравляю
И приятных посещений
Этой комнаты желаю.

Всемирный день туалета

Без него нам всем непросто,
Без него нам жизни нет.
Стал давно незаменимым
В жизни нашей туалет.

Пусть все функции свои
Он нам исполняет
И в моменты нужные
Ловко помогает.

Всемирный день туалета

В этот день тебе желаю
Ни минутки не скучать,
Может, кто того не знает,
Нужно праздник отмечать —

Наступил день туалета, Очень важный и большой, Я тебя, мой друг, при этом Поздравляю всей душой!

Стихи: Поздравок
Открытки: /bipbap.ru

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