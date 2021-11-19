19 ноября – Всемирный день туалета: чистые поздравления и забавные открытки каждому

В туалете вам желаю
Время классно проводить,
Открывать по шире чакры
И в астрал вам выходить.
В День всемирный туалета
Вас сердечно поздравляю
И приятных посещений
Этой комнаты желаю.
Без него нам всем непросто,
Без него нам жизни нет.
Стал давно незаменимым
В жизни нашей туалет.
Пусть все функции свои
Он нам исполняет
И в моменты нужные
Ловко помогает.
В этот день тебе желаю
Ни минутки не скучать,
Может, кто того не знает,
Нужно праздник отмечать —
Наступил день туалета, Очень важный и большой, Я тебя, мой друг, при этом Поздравляю всей душой!
Стихи: Поздравок
Открытки: /bipbap.ru