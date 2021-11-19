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В Хакасии 8-летняя девочка скончалась от перитонита. Врач боялась к ней подойти после положительного теста на коронавирус

2:42:2211/19/2021
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Девочка скончалась на руках у матери в больнице. Теперь врачей обвиняют в халатности.

Врачи не помогли девочке, она скончалась в больнице. Их обвинили в халатности. Фото: Pixabay.com

В Хакасии врачей больницы, в которой скончался восьмилетняя девочка, обвинили в несоответствующем оказании медицинской помощи. Об этом сообщила прокуратура республики. По данным предварительного расследования, ненадлежащее оказание помощи было со стороны врачей в ночь с 13 на 14 ноября. Это привело к гибели девочки. Сейчас органами правопорядка возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Родственники восьмилетней девочки обвинили врачей в смерти ребенка. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с болями в животе. По словам семьи погибшей, они не могли добиться оказания помощи для девочки на протяжении нескольких часов. Несовершеннолетняя скончалась на руках у собственной мамы. Позже было установлено, что у девочки был аппендицит и развился перитонит. У ребенка взяли анализ на коронавирус и он в первый раз оказался положительным. Именно из-за этого врач побоялась подойти к ребенку. После смерти девочки выяснилось, что ковида у ребенка не было.

После произошедшего представители Минздрава республики выступили с соболезнованиями для родственников погибшей. Также в ведомстве напомнили о том, что "клевета" должна наказываться на законодательном уровне.

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