В Хакасии 8-летняя девочка скончалась от перитонита. Врач боялась к ней подойти после положительного теста на коронавирус

В Хакасии врачей больницы, в которой скончался восьмилетняя девочка, обвинили в несоответствующем оказании медицинской помощи. Об этом сообщила прокуратура республики. По данным предварительного расследования, ненадлежащее оказание помощи было со стороны врачей в ночь с 13 на 14 ноября. Это привело к гибели девочки. Сейчас органами правопорядка возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Родственники восьмилетней девочки обвинили врачей в смерти ребенка. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с болями в животе. По словам семьи погибшей, они не могли добиться оказания помощи для девочки на протяжении нескольких часов. Несовершеннолетняя скончалась на руках у собственной мамы. Позже было установлено, что у девочки был аппендицит и развился перитонит. У ребенка взяли анализ на коронавирус и он в первый раз оказался положительным. Именно из-за этого врач побоялась подойти к ребенку. После смерти девочки выяснилось, что ковида у ребенка не было.
После произошедшего представители Минздрава республики выступили с соболезнованиями для родственников погибшей. Также в ведомстве напомнили о том, что "клевета" должна наказываться на законодательном уровне.