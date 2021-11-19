Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы

Святой Образ Богоматери “Взыграние Младенца” похож на многие византийские иконы Богородицы. Поскольку, так же как и большинство византийских изображений, этот образ мог появиться из повествования сцен Святого Писания, и больше он напоминает изображение “Сретение Господне”. Характер драмы Младенца, который хватается в порыве за край мафория Матери, больше похож на Христа в сцене Сретения, где Он обычно пытается вырваться из рук Богоматери.
Чудесное приобретение образа Божией Матери «Взыграние Младенца» случилось 20 ноября 1795 года в небольшой деревне Гремячево под Москвой. Его нашли недалеко от Николо-Угрешского храма, имевшего также имел свою необычную историю.
Предание рассказывает, что его возведением занялся Дмитрий Донской, после того, как случайно нашел икону Николая Чудотворца. Это событие случилось не просто так. В тот день Дмитрий Донской направлялся в Куликовский стан, чтобы сразиться с врагами. По пути он наткнулся на этот образ на дереве, который неизвестно как туда попал. Когда князь победил в страшной битве, то поклялся построить монастырь на месте находки, что восполнил в жизнь.
Так появился Николо-Угрешский монастырь, рядом с ним, спустя несколько столетий, нашлась чудодейственная икона – “Взыграние Младенца”. Много бездетных семей, которые жили рядом с этим монастырем, а также и его окрестностях поняли, что это чудодейственная икона. После молитв перед этим образом, многие крестьянские семьи обрели возможность родить ребенка.
20 ноября множество запретов существует для беременных. Народные приметы говорят, чтобы ребенок рос здоровым, то женщине запрещено с кем-то ругаться и спорить, плохо думать о ком-то или осуждать. А еще нельзя перекусывать на ходу, лениться и долго спать.