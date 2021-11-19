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Магические открытки и красивые стихи каждому кузнецу в День кузнеца ручной ковки 19 ноября

10:15:1011/18/2021
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День кузнеца ручной ковки отмечается ежегодно 19 ноября.

День кузнеца ручной ковки

Эти парни достойны уважения, почёта,
Тяжелая и сложная у них порой работа,
Кузнецы! Уже мало их осталось,
Но вопреки всему, дарят они радость!
И народ им благодарен, и делают заказы,
Ворота, калитки, мангалы, заборы, вазы,
Зато таких ворот нет во всей округе,
Кузнец махает молотом даже на досуге!

День кузнеца ручной ковки

Всех кузнецов поздравляем с их днём!
Пусть ваши печи пылают огнем,
Пусть ваши молоты и наковальни не ломаются,
Пусть кузнечное дело дальше развивается!
Пусть заказов у вас будет море,
Пусть разбогатеете вы вскоре,
Пусть ваша работа будет спориться,
Пусть молота махание ускориться!

День кузнеца ручной ковки

Сегодня поздравления принимают кузнецы!
В своем кузнечном деле, они – молодцы!
Что ни закажи, сделают картинку,
Выкуют вам даже железную снежинку!
Спросом работа кузнеца пользуется немалым,
Печь горит пламенем алым,
Кузнец никогда не бывает усталым,
Кузнец не может быть слабым!

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравик

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