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Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли

5:00:2911/19/2021,София Мальцева
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Заряженные частицы с сильным током изменяют магнитное поле планеты.

Геомагнитные возмущения происходят от вспышек на Солнце – в космос выбрасывается очень много электронов и протонов, которые с большой скоростью приближаются к земле. Фото: Pixabay.com

В конце ноября не Земле начнется период сильных геомагнитных бурь. Как показывают предварительные прогнозы природное явление продлится неделю. Первый удар солнечной вспышки возникнет 27 ноября и будет находиться на уровне четырех баллов до конца месяца.

Геомагнитные возмущения происходят от вспышек на Солнце – в космос выбрасывается очень много электронов и протонов, которые с большой скоростью приближаются к земле и в течение 1-2 дней достигают ее атмосферы. Заряженные частицы с сильным током изменяют магнитное поле планеты. То есть это явление происходит в период высокой солнечной активности, возмущающей магнитное поле Земли.

Магнитные бури могут привести к сбою работы электроприборов и радиосвязи, как в быту, так и на глобальном уровне. Например, повреждение спутников или неполадки в самолетах. Такие штормы также могут повлиять на состояние здоровья людей.

Исследования показывают, что всего через несколько дней после вспышек на солнце увеличивается количество самоубийств, инфарктов, инсультов, гипертонических кризов. По различным данным, во время магнитных бурь их количество увеличивается на 15%.

Поэтому важно следить за своим здоровьем и иметь под рукой необходимые лекарства. В первую очередь, пересмотрите рацион в сторону здорового питания (исключите жирную, соленую, острую пищу, алкоголь), пейте больше воды, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе. И постарайтесь исключить все стрессы – спокойное и радостное состояние поможет пережить этот период.

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