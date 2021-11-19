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Что обязательно должен сделать верующий 21 ноября в Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: кого берет под свое крыло Архангел Михаил

9:00:2311/19/2021
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Архангел Михаил не только защищает живых, но и спасает усопших от адского огня.

Оружие архангела Михаила имеет особое значение. Фото: Pxfuel.com
Оружие архангела Михаила имеет особое значение. Фото: Pxfuel.com

21 ноября Русской православной церковью будет встречен важный церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Как ни странно, особе внимание отдано именно архангелу Михаилу. Именно он является военачальником Небесных Сил и победителем темной армии. Михаил не только одолеть сатану, но и занял особое место в христианстве, став главным защитником людского рода. Благодаря этому его стали изображать с мечом.

Традиции и запреты в Михайлов день:

Чтобы получить защиту ангела, необходимо посетить храм и помолиться Михаилу. Делать это нужно с искренними побуждениями. Если вы счастливы и вам не требуется защита, лучше оставить ее на другой случай. Также в этот светлый праздник наши предки накрывали пышный стол и звали гостей, чтобы хорошо провести время. Особенно полезно это потому, что 21 ноября принято завершать всякий конфликт и спор, чтобы не потерять общения с дорогим человеком.

Кроме этого, существует традиция варения пива в Михайлов день. Но выпивать слишком много в любом случае нельзя. Не забудьте сделать доброе дело и помочь нуждающимся.

21 ноября стоит соблюсти ряд запретов, чтобы ваша жизнь шла счастливо, а молитва была услышана. Для этого необходимо избегать любого греха в Михайлов день, любого соблазна и темной мысли. В праздник нельзя мыть голову, поскольку, по преданиям, вы смоете весь свой ум. Также в Михайлов день нельзя рубить дрова и в целом лучше отказаться от острых предметов. Иначе Михаил накажет человека.

Кого берет под свое крыло архангел Михаил?

Если прочитать молитву за покой усопших ровно в 00:00 21 ноября, когда Михаил находится у геенны огненной, архангел вытянет крылом душу вашего близкого человека, совершившего грех при жизни. Тем самым вы сможете спасти его из лап дьявола. Но для исполнения мольбы нужно соблюдать все правила праздника.

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небесакакой православный праздникАрхангел Михаил
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