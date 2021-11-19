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Почему беременным 20 ноября категорически запрещено есть на бегу: что будет с будущим ребенком

7:00:0811/19/2021,София Мальцева
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Если беременная будет весь день доброжелательная, скромная и молиться, то ребенок вырастет здоровым.

Если беременная будет много спать, то малыш станет очень ленивым в будущем. Фото: Pixabay.com

20 ноября – особенная дата для беременных женщин. В этот день им следует быть осторожными, так как для них существует много запретов.

В этот день отмечается праздник иконы Божией Матери “Взыграние”. Этот образ не похож на другие иконы Божией Матери с Младенцем тем, что Христос на ней изображается подвижным. По поверью, эта икона имеет чудодейственную силу. Святой лик символизирует полноту материнства.

Помолившись 20 ноября перед иконой «Взыграние», можно помочь себе при бесплодии. Поэтому так много женщин ставит свечи перед иконой в этот день. Это делают как молодые женщины, так и супружеские пары, которые мечтают о ребенке.

Чудотворный образ помогает и женщинам «на сносях». Если 20 ноября беременная женщина закажет молебен перед «Взыгранием», то ей будет легче при беременности, ей станет легче в родах, а малыш родится и вырастет крепким и здоровым.

Народные поверья сообщают, если беременная будет весь день доброжелательная, скромная и молиться, то ребенок вырастет здоровым. Если же будет есть на бегу, то всю жизнь ребенок будет беспокойным. А если много спать, то малыш станет очень ленивым в будущем.

Кроме того, 20 ноября женщины садятся за прялку и занимаются ткачеством. Хотя вязать в этот день запрещается.

Жители деревень с нетерпением ждут этого времени, так как реки и озера продолжают сковываться льдом, и передвигаться можно теперь не только по дорогам.

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традициипраздникиприметы день иконы Божией Матери "Взыграние"
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