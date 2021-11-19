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Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:30:3711/18/2021
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Рыбаки начинали подготовку к подледной рыбалке.

Гладкий лед предвещал бедный урожай. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 19 ноября 2021 года

Святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского
Преподобного Варлаама Хутынского
Святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
Преподобного Варлаама Керетского, иеромонаха

Народные праздники и приметы

Павел Ледостав
По народным обычаям в этот праздник чтилась память святителя Павла.

Считалось, что в этот день реки и озера покрывал лед. Рыбаки начинали подготовку к подледной рыбалке. Они доставали и чинили снасти.

По льду на поверхности водоемов судили о будущем урожае. Если он брался грудами, то следующий год считался благополучным. Гладкий лед предвещал бедный урожай. А тихая безветренна погода сулила сильные морозы.

Приметы

Заря поднимается над слоем облаков – к сильному ветру.
Если стоит на улице безветрие – к скорым морозам.
Если лёд на реке к этому дню становится грудами – и хлеба будут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко.
Алая заря утром – к снегу или к дождю. Вечером – к ветреной и пасмурной погоде наутро.
Много звезд на небе – к холодам. Звезд почти нет – наутро небо будет облачным, возможно, пойдет снег.

Источник: my-calend.ru

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