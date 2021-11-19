Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского
Православные праздники 19 ноября 2021 года
Преподобного Варлаама Хутынского
Святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
Преподобного Варлаама Керетского, иеромонаха
Народные праздники и приметыПавел Ледостав
По народным обычаям в этот праздник чтилась память святителя Павла.
Считалось, что в этот день реки и озера покрывал лед. Рыбаки начинали подготовку к подледной рыбалке. Они доставали и чинили снасти.
По льду на поверхности водоемов судили о будущем урожае. Если он брался грудами, то следующий год считался благополучным. Гладкий лед предвещал бедный урожай. А тихая безветренна погода сулила сильные морозы.
ПриметыЗаря поднимается над слоем облаков – к сильному ветру.
Если стоит на улице безветрие – к скорым морозам.
Если лёд на реке к этому дню становится грудами – и хлеба будут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко.
Алая заря утром – к снегу или к дождю. Вечером – к ветреной и пасмурной погоде наутро.
Много звезд на небе – к холодам. Звезд почти нет – наутро небо будет облачным, возможно, пойдет снег.
Источник: my-calend.ru