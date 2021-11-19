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19.11
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Этот заговор нужно успеть прочитать в Полнолуние 19 ноября 2021 года, пока Луна не скрылась. Так удача не покинет до Новой Луны

12:00:5111/19/2021
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Полнолуние может изменить вашу жизнь. Главное правильно воспользоваться полученной энергетикой.

Для проведения ритуала могут пригодиться монеты. Фото: Pxfuel.com
Для проведения ритуала могут пригодиться монеты. Фото: Pxfuel.com

Сегодня, 19 ноября, начался период полной Луны — время особой энергетики, влияющей на всех жителей Земли. В такой день может ухудшиться настроение, почувствоваться слабость в отношении большого объема работы, но что наверняка на вашей — так это возможность провести любой ритуал, обряд или заговоров, отличающийся огромной силой и эффективностью.

Ритуал на привлечение денег:

Чтобы провести ритуал, понадобятся монеты. Горсть монеток необходимо положить на подоконник. Так, чтобы на них светила Луна. Вокруг горсти нужно зажечь три свечи. Получившийся треугольник нужно обернуть красной нитью. В таком виде необходимо оставить мистическую конструкцию до того момента, пока свечи не догорят. После этого монеты необходимо сложить в кошелек или сумочку. Там их необходимо носить до следующего полнолуния, которое пройдет в декабре. В зимнее полнолуние нужно воспользоваться этими монетами при покупке. Считается, что эта трата принесет вам значительно больше денег, чем унесет.

Заговор на удачу:

Для того чтобы заговор принес результат, необходимо дождаться ночи. У подоконника или на улице, в свете Луны, вам необходимо расположить возле себя, как минимум, одну свечу. Зажгите ее. Несколько минут представьте что-то хорошее, нарисуйте детальный образ в своей голове и приступайте к произнесению заговора:

— Все несчастья и неблагополучие уйдут в прошлое. Все худшее позади. Я пройду черную полосу и найду удачу, которая никогда не оставит меня. Помоги мне, Луна.

После этого можно еще раз обрисовать в мыслях прекрасную жизнь, в которой не будет проблем. После проведения заговора нужно обязательно лечь спать, иначе ничего не сбудется. Удача будет с вами до следующего новолуния.

Отметим, что расположение Луны позволяет проводить не только мистические ритуалы и заговоры. При желании можно улучшить результаты всех своих дел, обращаясь за помощью к лунному календарю.

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ритуалденежные заговорыполнолуние в ноябре
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