В Михайлов день 21 ноября на Руси ели от пуза: ведь через неделю начнется строгий Рождественский пост. Что накрыть на стол в праздник

Совсем скоро православные христиане встретят светлый праздник архистратига Михаила — архангела, занимающего особую роль в ангельской иерархии. Михайлов день празднуется ежегодно 21 ноября. Этот день становится важной точкой, предшествующей началу Рождественского поста, ведь через неделю верующим предстоит ограничить свой рацион на 40 дней, чтобы подготовить разум и тело к рождению Иисуса Христа. Что делать в такой ситуации? Конечно же, хорошо покушать и приятно провести время в компании близких людей.
21 ноября наши предки издавна отмечали Михайлов день весело и задорно. Специально для этого праздника готовился пышный стол и приходили гости. В конце дня устраивались масштабные гуляния, варилось пиво, но также никто не забывал о самом важном — молитве архангелу Михаилу и утреннем походе в храм.
Молиться в Михайлов день, как ни странно, принято непосредственному архангелу Михаилу — военачальнику Небесных Сил и защитнику людского рода. Он неспроста изображен на иконах с оружием. Зачастую это меч, который несет особую символику — покровительство человечества. Верующие молятся из года в год Михаилу, чтобы получить защиту и спасти грешные души своих родственников, ведь если прочитать молитву ровно в 00:00 21 числа, Михаил может спасти заблудшую душу христианина и отправить к Господу Богу.
Кушать в Михайлов день принято вкусно. Обычно готовят картошку, салаты, холодец, борщ и другие знакомые нам блюда. Главное знать меру за столом, чтобы не согрешить чревоугодием. Любой грех в этот день наказывается особо строго. Об эффективной молитве в этом случае можно забыть. Если же рубить дрова в этот день, Михаил лично нашлет на вас беды. Поэтому в этот день следует избегать работы с острыми предметами.