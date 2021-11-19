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Новогодняя ночь-2022: в каких регионах будет тепло и будет падать снег. Прогноз по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург

7:15:0811/18/2021
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Новогодняя ночь 2022 может принести россиянам интересные сюрпризы в виде мокрого снега и резких перепадов температур.

Погода в новогоднюю ночь способна придать празднику особенно волшебной атмосферы. Фото: Pixabay.com
Погода в новогоднюю ночь способна придать празднику особенно волшебной атмосферы. Фото: Pixabay.com

Новый год — это праздник, любимый многими людьми. Он пропитан атмосферой волшебства, магии и исполнения желаний. Именно в такое время после праздничного застолья хочется прогуляться на свежем воздухе, взглянуть на салюты и бенгальские огни. Однако всем планам может помешать неблагоприятная погода со своими внезапными морозами или ветрами. Именно поэтому уже в ноябре многие люди интересуются, какой же будет погода в Новый 2022 год, чтобы заранее распланировать свой день.

По данным Гидрометцентра России, жителей Москвы и Московской области ждет крайне теплая погода в эту новогоднюю ночь — днем столбики термометра поднимутся до 3 градусов выше нуля, а ночью опустятся до 6 градусов ниже нуля. Утром 31 декабря может даже пойти мокрый снег, который к полуночи застынет и может создать неблагоприятную ситуацию на дорогах. Будет дуть западный ветер, колеблющийся от 3 до 5 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге погода будет влажной, а праздничное утро будет облачным и теплым - столбики термометра поднимутся до +2 градусов по Цельсию. Вечером в город придет мокрый мелкий снег западным ветром силой 3-4 метра в секунду. Однако к полуночи значительно похолодает и температура воздуха опустится ниже нуля — до -6 градусов по Цельсию.

Во всех городах до западной части Урала новый год будет теплым и температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. Однако жителям Сибири и Дальнего Востока в праздничный вечер придется основательно утеплиться. Погода не будет радовать людей теплом, и столбики термометра уже к полуночи опустятся с -15 до -22 градусов по Цельсию. Ветер будет таким же, как в Центральных регионах страны - от 3 до 4 метров в секунду. По предварительным прогнозам метеорологов, в городах Сибири в новогоднюю ночь пройдет мелкий снег.

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