Суд посадил под домашний арест депутата из Новосибирска Глеба Поповцева за устройство на работу «мертвых душ»

Под домашним арестом проведет ближайшие два месяца 50-летний депутат Заксобрания, которого подозревают в мошенничестве.
- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.
В ходе расследования выяснилось, что депутат Заксобрания Глеб Поповцев фиктивно устроил на работу помощником депутата женщину, которая не исполняла никаких обязанностей, а зарплату за нее получал депутат. Ранее его знакомая передала подозреваемому банковскую карту, на которую регулярно поступали деньги от Заксобрания. Таким образом сумма ущерба составила 400 тысяч рублей, что является крупным размером.
По данным ТАСС, подозреваемый проведет под домашним арестом до 16 января 2022 года. Глеб Поповцев является директором ЗАО "Сельхозпредприятие Ярковское" и представляет партию «Единая Россия».