Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября 2021 в частичное лунное затмение

19 ноября — день двух крайне мощных астрономических явлений: полнолуния и частичного лунного затмения. Что период полной Луны, что затмение имеют огромное влияние на жизнь всех жителей Земли. Это влияние может как помочь, так и, наоборот, навредить. Главное понимать, чего стоит опасаться.
Что можно делать в полнолуние?
В этот день можно и нужно заниматься короткими и энергозатратными задачами, которые не требуют мыслительных процессов и не основываются на рисках: уборка дома, работа на огороде, приготовление еды или иной физический труд. Подобный род деятельности лишь приветствуется 19 ноября.
Также специалисты советуют ограничить общение с людьми и постараться провести этот день в одиночестве или компании самых близких людей. В идеале вы должны разрешить все интересующие вас конфликты и задачи, не оставляя их на потом.
Чего категорически запрещено делать 19 ноября?
В этот день крайне важно избегать важных решений, которые могут повлиять на всю последующую жизнь или на ее крупный отрезок: деловые встречи, финансовые решения, свидания. Такие вещи лучше отложить на потом. Также стоит учитывать, что в подобные даты психоэмоциональное состояние людей крайне нестабильно. Если вы не хотите поссориться с кем-то или получить букет оскорблений, лучше сторонитесь компании токсичных и негативных личностей.
Кроме этого, 19 ноября нельзя оставлять незаконченными дела и конфликты с близкими людьми.
Отметим, что огромное влияние на людей Луна имеет не только во время полнолуния или затмения. Каждый день мы подвергаемся влиянию земного спутника. Иногда это влияние помогает нам в деле, а иногда, напротив, вредит. Чтобы правильно воспользоваться энергетикой Луны, лучше всего обратиться за помощью к лунному календарю.