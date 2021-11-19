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Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса: есть ли на нем QR-код?

2:24:1611/19/2021,Ирина Новая
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Подтвердить факт прививки или выздоровления призваны индивидуальные QR-коды. Раньше их предлагалось носить в виде картинки на смартфоне, сканирование которой позволяло получить информацию о вакцинации.

Документы с QR-кодом актуальны в течение полугода после выздоровления или года после прививки. Фото: Pixabay
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Новый коронавирус становится всё опаснее и заразнее из-за появления новых штаммов. Это толкает человечество на усиление ответных мер, призванных снизить заболеваемость и смертность.

Одно из нововведений ограничивает возможности россиян посещать точки досуга и торговли, если у них нет иммунитета к коронавирусу. Сформировать защиту может либо перенесённое недавно заболевание, либо вакцинация. Второй способ куда безопаснее и предпочтительнее, чем заражение.

Подтвердить факт прививки или выздоровления призваны индивидуальные QR-коды. Раньше их предлагалось носить в виде картинки на смартфоне, сканирование которой позволяло получить информацию о вакцинации. Удобство этого способа было под вопросом, особенно у старшего поколения.

С ноября 2021 года российский Минздрав одобрил новую форму сертификата – более доступную. Её можно получить не только в электронном, но и в бумажном виде. Рассмотрим, как изменится содержание документа и повлияет ли это на использование QR-кодов.

На едином бланке

Искать заветный код сбоку или внизу документа не понадобится – он будет красоваться слева вверху, в виде чёрно-белого квадрата, напоминающего штрих-код.

Помимо этого поля, новый сертификат уже содержит всю информацию об «отношениях» россиянина с коронавирусом. Здесь будут личные данные владельца, номера его медицинского полиса и СНИЛСа. Ниже – информация о прививках, ревакцинациях и выздоровлении от коронавируса. Указывается, при какой поликлинике пациент лечился, у кого, чем и когда прививался. Сюда же войдут противопоказания к вакцинации, если они есть.

Визит в МФЦ

По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, начиная с 16 ноября, все Многофункциональные центры страны будут выдавать сертификаты нового образца. Отправиться за документом можно по предварительной записи на «Госуслугах», или без неё.

Свежий бумажный сертификат можно брать с собой в общественные места, предлагая отсканировать QR-код с листа, если потребуется.

Без визита

Посещать МФЦ необязательно, если россиянин «на ты» с цифровыми устройствами. В течение 3-х дней с момента окончания вакцинации или подтверждении выздоровления, сертификат появляется в личном разделе портала «Госуслуги». Его можно скачать на смартфон, чтобы носить с собой или использовать мобильное приложение «Госуслуг».

Полученный впервые сертификат появится на портале уже в новом виде. Старые версии документа на «Госуслугах» продолжат действовать. Их автоматическое обновление произойдёт до 1 марта 2022 года.

И бумажный, и электронный документ с QR-кодом актуальны в течение полугода после выздоровления или года после прививки. Далее необходимо ревакцинироваться, что позволит обновить как сертификат, так и реальную защиту организма от коронавируса.

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QR кодкоронавирусCOVID-19антитела вакцина
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