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19.11
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107-летняя пенсионерка назвала пиво секретом своего долголетия

2:24:5011/19/2021
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Жительница Австралии ежедневно выпивает по баночке пенного напитка.

В свои 107 лет австралийка бодра и здорова. Фото: pixabay

В Австралии местная жительница Бид Грок рассказала о том, что дожила до преклонного возраста благодаря банке пива, которую она выпивала каждый день. Именно так 107-летняя женщина ответила на вопрос, как ей удалось дожить до такого возраста. Она постоянно повторяет, что пиво — это именно то, благодаря чему она остается бодрой и здоровой.

Самое интересное, что Бид пьет пиво той компании, которую открыли только спустя 40 лет после ее рождения. Но вот дочь пожилой женщины считает, что дело вовсе не в пиве, а в том, что пенсионерка уже на протяжении 40 лет ходит в спортивный зал и делает там различные упражнения.

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пивосекретдолголетие
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