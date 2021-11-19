107-летняя пенсионерка назвала пиво секретом своего долголетия

В Австралии местная жительница Бид Грок рассказала о том, что дожила до преклонного возраста благодаря банке пива, которую она выпивала каждый день. Именно так 107-летняя женщина ответила на вопрос, как ей удалось дожить до такого возраста. Она постоянно повторяет, что пиво — это именно то, благодаря чему она остается бодрой и здоровой.
Самое интересное, что Бид пьет пиво той компании, которую открыли только спустя 40 лет после ее рождения. Но вот дочь пожилой женщины считает, что дело вовсе не в пиве, а в том, что пенсионерка уже на протяжении 40 лет ходит в спортивный зал и делает там различные упражнения.