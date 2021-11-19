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Гам-Ковид-Вак – это «Спутник V»: все вакцины от коронавируса в России в четвертую волну ковида – особенности, побочные эффекты, показания по возрасту

2:29:0911/19/2021,Ирина Новая
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Самый изученный российский вариант – «Спутник V». Его создали по векторной технологии, скомбинировав живой аденовирус с искусственными S-белками как у коронавируса.

Обе вакцины применяются на пациентах старше 18-ти лет. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Темпы вакцинации от коронавируса в России далеки от совершенства. За год привочной кампании пройти иммунизацию успела только половина от показателя в 80%. Когда он будет достигнут, распространение инфекции остановится. А до того человечество обречено на борьбу с всё новыми штаммами коронавируса.

Осенняя волна 2021 года стала самой многочисленной по заболеваемости. Регистрируемые ежедневно случаи не раз били собственные рекорды. Выход из положения – в посещении пункта вакцинации большинством непривитых. Главное – обсудить с врачом ограничения по состоянию здоровья и возрасту. Они могут отличаться у разных отечественных вакцин, доступных в ноябре.

«Спутники»

Самый изученный российский вариант – «Спутник V». Его создали по векторной технологии, скомбинировав живой аденовирус с искусственными S-белками как у коронавируса. Препарат одобрили порядка 70-ти стран. Многочисленные испытания показали эффективность 97%. В случае с дельта-штаммом она не сильно падает.

Ещё одна разработка НИЦЭМ имени Гамалеи – однокомпонентный «Спутник Лайт». По составу копирует компонент «V» на основе 26-го серотипа аденовируса. Сейчас используется только для ревакцинации. На 28-е сутки после введения формируется защита в 79%.

Обе вакцины применяются на пациентах старше 18-ти лет. Верхнего возрастного предела нет. Вариант «V» успешно вводят беременным женщинам.

После «Спутников» некоторые пациенты 1-2 дня испытывают недомогания, подобные простуде. Это ринит, боль в горле, подъём температуры и слабость. Место укола может болеть, отекать и уплотняться. Зуд и покраснение говорят о местной аллергии. Более серьёзные эффекты требуют врачебной консультации.

Готовится к регистрации детская вакцина «Спутник М». Предполагаемое название озвучил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Состав препарата будет похож на «Спутники», только дозировка активного компонента меньше. Вакцину в обороте ожидают к январю 2022-го.

«Эпиваккороны»

Три синтетических пептида легли в основу вакцины от подведомственного Роспотребнадзору центра «Вектор». Обе дозы «Эпиваккороны» одинаковы по составу. Препарат разрешён пациентам от 18-ти лет. Создатели называют близкую к 100% эффективность, но исследований на эту тему мало. Третья фаза изучения вакцины продолжается.

Для упрощения производства, два пептида объединили в один, в результате появилась «Эпиваккорона Н». В плане действия она практически не отличается от ранней версии. Впоследствии её могут вводить в три приёма. Пока возрастные рамки препарата 18-60.

Обе вакцины очень лёгкие в плане побочных явлений – их практически нет, за исключением боли и покраснения в уколотом плече. Такой эффект достигнут, благодаря отсутствию в составе живых вирусных компонентов.

Антител IgG «Эпиваккороны» не формируют. Судить об их работе в организме позволяют только специальные тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

 «Ковивак»

Классическую цельновирионную вакцину подарил миру Научный центр имени Чумакова. Образец коронавируса был взят у столичного пациента. Разводить и убивать вирус в лабораторных условиях – задача непростая, поэтому «Ковивак» производят всего на одной российской площадке.

Испытания препарата продолжаются. Предварительный показатель эффективности – 98%. «Ковивак» двукратно вводят пациентам старше 18-ти, с ноября – и старше 60-ти.

Организм реагирует на «Ковивак» повышением температуры, лёгким недомоганием, уплотнением и болью в месте инъекции. Застать вакцину в региональных прививочных пунктах пока непросто.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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