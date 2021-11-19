Как отличить симптомы коронавируса, ОРВИ и гриппа: в чем схожесть и отличия

С развитием штаммов коронавирус не только усиливает заразность, но и приобретает новые симптомы. Сейчас их спектр настолько широк, что молодое заболевание стало легко спутать с простудой и гриппом. Это создаёт большой риск для пациента. Он может попытаться перенести болезнь «на ногах» без наблюдения врача, и получить серьёзные осложнения.
Исчерпывающих признаков, точно указывающих на коронавирус, нет. Каждый организм ведёт себя по-своему. Стандартный набор симптомов, присущих респираторным заболеваниям, встречается в разных комбинациях.
Ясности в вопрос добавили учёные из Университета Южной Калифорнии. На основе их выводов можно составить примерную картину отличий при коронавирусе. Но окончательный диагноз подтвердит только результат теста ПЦР.