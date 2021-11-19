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Как отличить симптомы коронавируса, ОРВИ и гриппа: в чем схожесть и отличия

2:32:5911/19/2021,Ирина Новая
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Исчерпывающих признаков, точно указывающих на коронавирус, нет. Каждый организм ведёт себя по-своему.

Набор слабых сезонных вирусов, объединённых понятием «простуда», часто вообще не заставляет температуру расти, предел – 37,5°. Фото: Pixabay

С развитием штаммов коронавирус не только усиливает заразность, но и приобретает новые симптомы. Сейчас их спектр настолько широк, что молодое заболевание стало легко спутать с простудой и гриппом. Это создаёт большой риск для пациента. Он может попытаться перенести болезнь «на ногах» без наблюдения врача, и получить серьёзные осложнения.

Исчерпывающих признаков, точно указывающих на коронавирус, нет. Каждый организм ведёт себя по-своему. Стандартный набор симптомов, присущих респираторным заболеваниям, встречается в разных комбинациях.

Ясности в вопрос добавили учёные из Университета Южной Калифорнии. На основе их выводов можно составить примерную картину отличий при коронавирусе. Но окончательный диагноз подтвердит только результат теста ПЦР.

Лихорадка

Набор слабых сезонных вирусов, объединённых понятием «простуда», часто вообще не заставляет температуру расти, предел – 37,5°. Исследователи говорят о подъёме выше этой отметки в первые дни коронавируса. Она может держаться на отметках до 38° или нарастать из-за воспалительных процессов в организме. Грипп нередко вызывает скачок до опасных 39-40°, но показатели держатся недолго и поддаются лекарственной терапии.

Кашель и одышка

Отсутствие кашля при других характерных симптомах почти гарантирует простуду. Раздражение дыхательных путей коронавирусом сразу приводит к приступам сухого кашля. Через несколько дней он может стать влажным, если лёгкие заполняются жидкостью из-за поражения вирусом. Это вызывает одышку без физических нагрузок. Кашель при гриппе может проявляться по-разному, однако к одышке он приводит редко.

Слабость и боли

Ощущение всепоглощающей усталости, не дающей пошевелиться, присуще и коронавирусу, и гриппу. Простуда не настолько оттягивает все силы организма на борьбу с болезнью. Разбитость и ломота, курсирующая по всему телу – постоянный спутник коронавируса. Когда он поражает нервные окончания, начинаются мышечные боли. При гриппе они тоже есть, но слабее. Пациент может испытывать выраженную головную боль и спутанность сознания, если заражён коронавирусом.

Ущерб обонянию

Исчезновение или искажение запахов при полном отсутствии насморка – визитная карточка ранних штаммов коронавируса. Сейчас симптом встречается всё реже. Обычный ринит, сквозь который ароматы различимы, обозначает простуду. Грипп нередко «щадит» и слизистую носа, и обоняние в целом.

Проблемы пищеварения

Желудок и кишечник атакуются коронавирусом чуть реже лёгких. Здесь отличить симптоматику от так называемого «кишечного гриппа» очень сложно. Могут развиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея и вздутие. Часть проблем может сохраниться и после избавления организма от коронавируса.

Кожные высыпания

Редкое проявление коронавируса, которое почти не встречается у взрослых. Детский организм может ответить на заражение сыпью, причём разной. Это может быть как зудящая красноватая крапивница по всему телу, так и безболезненные пузыри на пальцах рук и ног.

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