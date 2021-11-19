Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 19 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 1 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на пятницу, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 19 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Невозможно принимать определенные решения без холодных, неопровержимых фактов, Овен. Итак, теперь вам пора копнуть, чтобы добраться до основных фактов, и вы можете узнать, кто или что было скрыто от вас, но на виду.
Меркурий в Скорпионе в трине с Нептуном, и это закрывает вашу жизнь иллюзиями, которые мешали вам найти истину, которую вам нужно знать для принятия важных решений.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Тебе просто нужно замкнуться, Телец, а когда дело касается непостоянного друга, того, кто, как ты часто надеяешься, будет рядом с тобой, когда они тебе понадобятся больше всего, этого не произойдет.
Таким образом, когда Луна секстиль с Нептуном привносит интенсивность в ваш сектор дружбы, она также предлагает вам освободиться от токсичных отношений, которые ни к чему не привели и только истощили вас время, энергию и эмоциональные ресурсы.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Вы все еще пытаетесь работать над некоторыми старыми привычками, и некоторые из них уходят корнями в паттерны, которые вы усвоили у своей исходной семьи, или они даже могут быть чертами, которые вы принесли с собой из прошлых жизней, и теперь вы учитесь их адаптировать. и поступай иначе.
Оппозиция Луны Меркурий предлагает вам взглянуть на свой образ мышления и принять во внимание то, как вы думаете. Вместо того, чтобы плыть по течению, бросьте вызов себе, Близнецы.
Рак(21 июня - 22 июля)
Кому-то в вашей жизни может понадобиться друг, которому они могут довериться, и вы являетесь этим человеком.
Есть определенные вещи, которые человеку, возможно, придется сказать, и которыми нелегко поделиться открыто, но из-за вашего доброго и внимательного характера вы понимаете, что жизнь случается, и может пройти некоторое время, прежде чем все наладится.
Луна в вашем секторе дружбы поддерживает ваш женственный и заботливый подход, поэтому, когда человек неожиданно сваливает на вас всю свою боль, вы можете быть там с любовью и поддержкой.
Лев(23 июля - 22 августа)
Используйте свою способность общаться с другими, чтобы помочь вам найти новую работу или создать важные партнерские отношения с многообещающими результатами.
Луна в вашем секторе карьеры и общественной репутации позволяет вам полюбить женщину, которая видит вашу трудолюбивую этику и находит ее достойной восхищения.
С кем вы могли работать в прошлом, кто был бы руководителем или ценным наставником? Этот человек может быть тем местом, с которого вам следует начать, когда вы будете пытаться понять, куда вас может завести рынок труда.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Планируете ли вы переехать в ближайшее время? Вы можете задуматься, куда вы пойдете дальше?
Меркурий находится в вашем секторе сообщества, но поскольку он квадратирует планету Нептун, в знаке отношений, следование за другом, куда он направляется, может показаться вам логичным шагом.
Вы можете даже подумать о переезде, чтобы быть ближе к партнеру, с которым у вас есть особая связь.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Это отличный день, чтобы стать партнером друга, чтобы получить несколько обыденных вещей, которыми вы хотите заниматься по дому. У вас есть довольно продолжительный список дел, которые ценят хорошую компанию.
Внезапный звонок от друга, который свободен и не против сыграть в правила вашего приятеля, может быть своевременным. Наслаждайтесь занятостью, болтая о сегодняшнем дне, о том, чем вы занимаетесь в жизни, и при этом оставайтесь продуктивными.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Разве не странно, что когда ты наконец над кем-то, он решает снова появиться в твоей жизни? И все это пока Луна находится в оппозиции с Меркурием.
Возможно, вы видите свет в конце туннеля, и именно тогда бывший решает связаться с вами с помощью текстового сообщения или даже звонка. Вы можете почувствовать, как ваше сердце бьется от мысли о воссоединении, но это все равно может быть не самым мудрым выбором, который вы сделаете сегодня.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Семья прежде всего, Стрелец. У вашей матери или другого матриархального персонажа может быть слишком много дел, и вам потребуется помощь, чтобы выполнить задания.
Луна в квадрате с Юпитером побуждает вас позвонить по телефону, чтобы зарегистрироваться и предложить некоторую помощь, если это необходимо.
Козерог(22 декабря - 19 января)
В течение дня Луна находится в квадрате с Юпитером, достаточно просто знать, что кто-то будет рядом с вами в самый темный час.
Возможно, вы предпочтете решить этот вопрос в одиночку, но часть вас надеется исправить ситуацию.
o, рекомендуется держать в страхе друга с благими намерениями.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Вы твердо придерживались мнения о будущем своей семьи во время квадрата Луны с Юпитером в вашем знаке.
Вы начинаете перерастать старые способы ведения дел, и теперь вы хотели бы изменить повествование и начать лучшие традиции, которые имеют больше смысла для того, где вы находитесь в своей жизни,
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Пора опустить фасад и перестать лгать себе о конкретном человеке, которого вы встретили. Вы можете чувствовать себя обязанным из-за всех ваших общих связей, но правда в том, что если вы недовольны, не вам пытаться исправить.
Фактически, вам пора отпустить то, что никогда не изменится, и найти что-то легкое и простое, что поможет вам ради вашей любви и поддерживающего внимания.